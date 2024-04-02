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珍珠港事變「亞利桑那號」爆炸　最後一位倖存老兵逝世享嵩壽102歲

▲▼珍珠港事變時，美國海軍戰艦「亞利桑那號」最後一位倖存者康特近日離世。（圖／達志影像／美聯社）

▲珍珠港事變時，美國海軍戰艦「亞利桑那號」最後一位倖存者康特近日離世。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國海軍「亞利桑那號」戰艦曾經於1941年12月7日慘遭日軍偷襲重創，艦上彈藥庫遭日軍引爆，最後導致戰艦慘被炸飛沉沒，是為「珍珠港事件」，1177名官兵慘烈犧牲。如今時光飛逝，曾受3位總統受聘為軍事顧問的最後一位倖存官兵康特（Lou Conter），日前因心臟衰竭而在家中病逝，享嵩壽102歲。

根據美媒ABC，康特的女兒戴利（Louann Daley）透露，康特於當地時間1日在美國加州內華達縣格拉斯瓦利（Grass Valley）的住處，因為鬱血性心臟衰竭而離世，而其實康特最近幾個月以來的身體狀況愈來愈虛弱，今年2月甚至還曾因此住院10天。不過戴利也感嘆，在臨走前的最後一刻，包括她自己和兩位兄弟都隨侍在側。

康特最後一直住在臨終安寧病房，他曾告訴他的家人「我愛你們」，並感謝家人不辭辛勞的照護。如今，家人們計畫將康特葬在格拉斯瓦利，旁邊躺著的就是康特生前結褵45年的愛妻瓦萊麗（Valerie），瓦萊麗於2016年過世。

▲▼康特曾於2016年前往夏威夷檀香山參加珍珠港事變75周年紀念活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲康特曾於2016年前往夏威夷檀香山參加珍珠港事變75周年紀念活動。（圖／達志影像／美聯社）

康特1921年出生在美國威斯康辛州城鎮奧吉布瓦（Ojibwa），他的家人後來搬到科羅拉多州，此後他每天步行8公里往返丹佛郊外的學校就讀。18歲那年，康特加入了海軍，每個月只拿17美元，在新兵訓練營的鋪位上有一張吊床。1941年，20歲的他在亞歷桑納號戰艦遇上珍珠港事變，最終該戰艦只有335名船員倖存。

康特曾於2008年美國國會圖書館的口述歷史採訪中回憶，1941年12月7日早晨7時55分日軍飛機掠過亞歷桑納號上空時，他還是一名站在甲板上的軍需官，戰鬥開始13分鐘後，日軍發射的炸彈穿透鋼板、引爆存放在下方的450公噸炸藥，爆炸威力使戰艦被炸到騰在水面上空9至12公尺，接著船艦開始著火，人們緊急從火堆中跑出來。

康特在其出版的自傳《康特的故事》（The Lou Conter Story）回憶，講述他如何與其他倖存者一起照顧傷者，當時許多人雙眼失明、嚴重燒燙傷，直到倖存的高級軍官確認所有活著的人被救出後，水手們才棄船而去。

▲▼美國海軍「亞利桑那號」戰艦於1941年12月7日慘遭日軍偷襲轟炸軍火庫，整作戰艦被炸到飛起來。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍「亞利桑那號」戰艦於1941年12月7日慘遭日軍偷襲轟炸軍火庫，整作戰艦被炸到飛起來。（圖／達志影像／美聯社）

康特在珍珠港事件後前往飛行學校就讀，獲得駕駛PBY卡特琳娜水上飛機的技能，學習如何用這種轟炸機尋找敵軍潛艇和轟炸敵軍目標。他還曾跟隨黑貓中隊在太平洋執行200次戰鬥任務，在夜間駕駛塗成黑色的飛機進行俯衝轟炸。1943年，他還和其他隊員在新幾內亞附近海域被擊落，鯊魚就在他附近。

康特強調，生存技能的最大要領是「不要驚慌」。

1950年代，康特獲任命為擔任海軍第一位「SERE軍官」，其中SERE是生存、逃避、抵抗、逃脫的縮寫，此後10年他不斷訓練海軍飛行員和機組人員，訓練他們如何在叢林中被擊落或被俘虜時幸運生存。

康特曾經擔任美國前總統艾森豪（Dwight Eisenhower）、甘迺迪（John F. Kennedy）及詹森（Lyndon Johnson）的軍事顧問，並於1967年時退役，當時他已經在海軍服役長達28年。

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