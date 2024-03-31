俄調查單位：俄恐攻嫌犯證實　主謀要求犯案後「逃往烏克蘭」

▲俄羅斯「克洛庫斯音樂廳」恐攻造成144人死亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯「克洛庫斯音樂廳」22日遭恐怖攻擊，儘管極端組織伊斯蘭國（ISIS）宣稱犯案，但莫斯科當局仍不斷將矛頭指向烏克蘭。俄羅斯調查委員會指出，恐攻的主要嫌疑人作證稱，攻擊的命令來自一名神秘男子，對方還要求他們犯案後逃往烏克蘭。

根據俄國官媒RT報導，俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）29日宣布，克洛庫斯音樂廳恐攻的主要嫌疑人作證稱，有一名神秘男子利用假名和他們聯繫，雙方透過Telegram進行溝通。

委員會指出，「在對方的指示下，嫌犯在發動恐攻後開車前往俄烏邊境，接著在越過邊境抵達基輔後，再領取承諾給予的獎金。」委員會表示，他們將繼續調查烏克蘭特工部門的代表是否提供資金並參與恐攻。

該起恐攻造成144人死亡、200多人住院，而伊斯蘭國分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）隨即宣稱犯案，西方國家也都指出，ISIS-K是唯一主謀，這起事件和烏克蘭沒有任何關係，不過莫斯科方面卻對此抱持懷疑態度。

委員會透露，目前逮捕的4名嫌疑犯，都透過加密貨幣的方式，從烏克蘭收到了大筆資金，用來進行恐攻準備。