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以色列空襲大馬士革擊殺8人　含伊朗聖城部隊指揮官

▲伊朗聖城部隊扎赫迪（Mohammad-Reza Zahedi）遭以色列空襲身亡。（圖／翻攝X）

▲伊朗聖城部隊扎赫迪（Mohammad-Reza Zahedi）遭以色列空襲身亡。（圖／翻攝X，下同）

文／中央社

敘利亞人權瞭望台組織指出，以色列今天空襲伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館旁邊的附屬建築，造成8人喪命，其中包含伊朗聖城部隊在黎巴嫩及敘利亞的領導人。

總部位於英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示：「以色列的飛彈…摧毀位於大馬士革的伊朗大使館附屬建築，導致8人身亡。」

敘利亞人權瞭望台組織提到，這8位死者當中，包含伊朗聖城部隊（Quds Force）在黎巴嫩和敘利亞的領導人。

▲▼伊朗聖城部隊扎赫迪（Mohammad-Reza Zahedi）遭以色列空襲身亡。（圖／翻攝X）

法新社報導，聖城部隊是伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）負責海外行動的單位。

敘利亞人權瞭望台組織還說，除了聖城部隊的領導人遇害，還有2名伊朗顧問及5位伊斯蘭革命衛隊人員喪生。

伊朗官方媒體則報導，以色列今天發動的空襲造成至少5人死亡，其中包括伊斯蘭革命衛隊的一位高階指揮官。

以色列當局沒有立即對大馬士革發生的致命攻擊發表評論，此事發生於以色列與巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭緊張情勢升溫之際。

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