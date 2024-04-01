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赴日旅遊注意！4月將迎暖春　「賞櫻期」預估恐縮短

▲▼2024年日本東京櫻花。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年東京櫻花比往年更晚開花。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

今年日本東京的櫻花開花時間比往年更晚，但據天氣預報，東京都心打破「史上最熱3月」紀錄之後，4月氣溫也預計比往年更暖和，可能導致櫻花「賞花期」縮短。

3月31日下午1時40分，東京都心觀測到28.1°C，創下3月高溫歷史紀錄。自1876年開始記錄以來，上次3月最高溫是2013年3月10日觀測到的25.3°C，而且過去大多以不到1°C的幅度刷新，這次卻一下子提高了2.8°C。

今年東京櫻花3月29日才開花，比往年平均晚了5天，更比去年晚了15天，成為2013年以來最晚開花的一年。與此同時，4月1日最高溫度預測為20°C，比往年正常溫度更高，可能因此影響賞櫻期，但在3月31日的破紀錄高溫之後，或許也讓民眾感覺更舒適。

▲▼東京櫻花盛開、日本櫻花。（圖／路透）

▲日本櫻花祭每年吸引無數民眾朝聖。（資料照／路透）

櫻花從開花到滿開的期間，在西日本通常為8至10天，東日本通常為6至9天，北海道通常為2至5天，時間長短受到氣溫影響。櫻花開花後，若有冷空氣流入，從開花到滿開的時間就會變長。相反地，如果天氣變暖，從開花到滿開的時間就會變短。

今年日本高知縣的櫻花於3月23日最早開花，替今年櫻花季打響第一槍。此後，廣島、宮崎、長崎、熊本等地也陸續開花。不過，被認為最可能緊接在高知之後的東京，卻直到3月29日才迎來櫻花，研判是因為開花前關東地區有冷空氣流入的緣故。

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