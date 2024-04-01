徹查到底！小林製藥紅麴風波　日本官方「連續2天」入廠檢查

▲厚生勞動省進入小林製藥子公司位於和歌山縣的工廠進行現場檢查。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社東京31日綜合外電報導

日本發生消費者服用小林製藥含紅麴保健食品後陸續罹患腎臟疾病，已知紅麴原料被驗出天然化合物「軟毛青黴酸」，讓官方一連兩天派員前往小林製藥先後製造紅麴的兩座工廠檢查。

日本放送協會（NHK）報導，小林製藥公關部長富山有子說，造成大家困擾深感抱歉，他們會全力配合有關單位入廠檢查並誠實進行因應。

小林製藥位於大阪市淀川區、到2023年12月止都在製造紅麴原料的工廠，因為調查時從2023年4月到10月間製造的紅麴原料中，確認看似從青黴菌中產生的天然化合物「軟毛青黴酸」（暫譯，Puberulic Acid），因此日本政府厚生勞動省與大阪市政府昨天派遣16人前往該工廠檢查。

大阪市這座工廠在2023年12月因老舊關閉，之後就由位於和歌山縣紀之川市的工廠接續製造紅麴原料。因此，厚生勞動省與和歌山縣政府今天同樣基於食品衛生法，派員前往和歌山工廠檢查。

小林製藥含有紅麴成分的保健食品，截至3月29日止因服用後罹患腎臟疾病等情況的死亡人數為5人，總計已有114人住院。小林製藥正在進行調查，認為含紅麴保健食品疑為導致問題的原因。

總公司位於大阪市的小林製藥，3月22日宣布回收3款該公司製造含有紅麴成分的保健食品，分別是「紅麴膽固醇顆粒」（紅麹コレステヘルプ）、「內脂幫手+膽固醇」（ナイシヘルプ＋コレステロール），及「納豆激酶乾爽粒GOLD」（ナットウキナーゼ さらさら粒GOLD）。

小林製藥呼籲消費者停止服用，理由是接獲服用這3款含紅麴成分保健食品的消費者相繼出現罹患腎臟疾病等通報。