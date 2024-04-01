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徹查到底！小林製藥紅麴風波　日本官方「連續2天」入廠檢查

▲▼日本厚生勞動省進入小林製藥子公司名壇本舖位於和歌山縣的工廠進行現場檢查。（圖／達志影像／美聯社）

▲厚生勞動省進入小林製藥子公司位於和歌山縣的工廠進行現場檢查。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京31日綜合外電報導

日本發生消費者服用小林製藥含紅麴保健食品後陸續罹患腎臟疾病，已知紅麴原料被驗出天然化合物「軟毛青黴酸」，讓官方一連兩天派員前往小林製藥先後製造紅麴的兩座工廠檢查。

日本放送協會（NHK）報導，小林製藥公關部長富山有子說，造成大家困擾深感抱歉，他們會全力配合有關單位入廠檢查並誠實進行因應。

小林製藥位於大阪市淀川區、到2023年12月止都在製造紅麴原料的工廠，因為調查時從2023年4月到10月間製造的紅麴原料中，確認看似從青黴菌中產生的天然化合物「軟毛青黴酸」（暫譯，Puberulic Acid），因此日本政府厚生勞動省與大阪市政府昨天派遣16人前往該工廠檢查。

大阪市這座工廠在2023年12月因老舊關閉，之後就由位於和歌山縣紀之川市的工廠接續製造紅麴原料。因此，厚生勞動省與和歌山縣政府今天同樣基於食品衛生法，派員前往和歌山工廠檢查。

小林製藥含有紅麴成分的保健食品，截至3月29日止因服用後罹患腎臟疾病等情況的死亡人數為5人，總計已有114人住院。小林製藥正在進行調查，認為含紅麴保健食品疑為導致問題的原因。

總公司位於大阪市的小林製藥，3月22日宣布回收3款該公司製造含有紅麴成分的保健食品，分別是「紅麴膽固醇顆粒」（紅麹コレステヘルプ）、「內脂幫手+膽固醇」（ナイシヘルプ＋コレステロール），及「納豆激酶乾爽粒GOLD」（ナットウキナーゼ さらさら粒GOLD）。

小林製藥呼籲消費者停止服用，理由是接獲服用這3款含紅麴成分保健食品的消費者相繼出現罹患腎臟疾病等通報。

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