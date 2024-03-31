南韓開業醫師也拒絕加班！　教授4月起減少門診「值班隔天須休假」

▲南韓許多擁有醫學院教授資格的資深醫師於25日集體提交辭呈，向政府施壓並聲援住院醫生罷工。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓住院醫生不滿政府擴增醫學院招生名額，2月下旬發起集體罷工。大韓醫師協會（醫協）緊急對策委員會31日表示，開業醫師也將開始實施每周工時不超過40小時的「合法診療」。南韓教學醫院的醫學教授集體決定，自4月1日起將盡量減少門診時間，並以「連續值班24小時後，隔天白天須休假」為排班原則。

根據韓聯社、東亞日報等報導，南韓醫協緊急對策委員會31日下午3時召開會議，就幾項因應當局擴招醫科生政策的方案進行討論，最終決定先前未加入罷工聲援行動的開業醫師，也即將展開每周僅工作40小時的合法診療。醫協方面表示，許多成員對這項可立即執行、最為實際的方案達成了一致意見。

此前，南韓大學附設醫院（教學醫院）的醫學院教授從罷工開始後，被迫夜以繼日值班，不過為了聲援住院醫師罷工，許多人近日紛紛遞出辭呈，如今更將縮短工時。

南韓全國醫大教授緊急對策委員會30日召開委員會表示，醫學院教授自4月1日起將縮短工時至法定的每周52小時，並以「連續值班24小時後，隔天白天須休假」為調整原則，盡量減少門診時間與手術，集中維持對重症與急診患者的醫療量能。

對此，南韓保健福祉部（衛生部）31日表示，對醫學院教授預告減少門診時間的決定表達遺憾，當局將視察各醫院的緊急診療體系運作現況，並且即將召開第三次緊急診療對策會議。部長曹圭鴻則持續喊話，希望醫界積極與政府進行對話。