東京都心破28.1度！氣溫直逼「7月上旬」　創3月史上最熱

▲日本各地回溫，民眾熱到把厚外套拿在手上。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本東京都心31日下午1時40分觀測到28.1度的高溫，創下史上3月的最高溫度，而這更是往年7月上旬才會有的熱度。除了東京以外，關東各地區普遍超過25度。

根據weather map報導，關東地區31日上午各地放晴，多個地區已經超過25度，而東京都心更是在下午1時40分偵測到28.1度的高溫，是觀測史上3月的最高溫度，創下紀錄。

根據過往紀錄，東京都心31日的最高溫已經是7月上旬才會出現的溫度。而在橫濱與群馬縣伊勢崎也分別觀測到26.9度、27.9度的高溫，同樣是歷年來的3月最高溫。甲府市則高達28.6度。

專家提醒，春末之際民眾的身體還未習慣暑氣，因此務必穿著可方便穿脫的衣物，同時不管是外出、運動或是在車內，都要適時補充水分，防止中暑。

不過沖繩地區則與台灣一樣，由於發達的雨雲，多處降下猛烈大雨，也會有落雷或龍捲風的風險。西日本與東海地區午後則將出現雷陣雨。

日本整體4月起氣溫將持續升高，但是明（1）日受到上空冷空氣影響，大氣不穩定，以關東為主的部分地區仍會出現雷雨，因此務必注意劇烈的天氣變化。

西日本至東日本4月2日起普遍放晴，但是3日又因鋒面影響，導致降雨，尤其西日本3日起可能會有大雨。