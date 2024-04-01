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反對醫療改革！南韓住院醫師罷工超過一個月　尹錫悅將發表談話

▲▼南韓總統尹錫悅1日將針對醫療改革發表國民談話。（圖／VCG）

▲南韓總統尹錫悅1日將針對醫療改革發表國民談話。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府今年2月祭出醫療改革，計畫每年擴招2千名醫學生，改善醫療人力不足、城鄉醫療資源分配不均等問題，住院與實習醫師發起長達1個多月的罷工，至今尚未回歸工作崗位，而醫學院教授則聯合請辭。對此，南韓總統尹錫悅今（1）日將針對此議題發表談話。

根據《韓聯社》、《韓民族新聞》，南韓總統辦公室遲至昨（31）日下午才發表聲明，透露尹錫悅將於今天上午11時（台灣時間上午10時）針對醫療改革、醫師擴招等議題發表「對國民談話」，屆時談話將採直播方式。此次是繼2022年梨泰院踩踏慘劇、去年11月南韓爭取舉辦2030釜山世博會失敗後，尹錫悅就任以來第3次發表國民談話。

據悉，先前尹錫悅曾指示內閣，盼政府能和醫療界建立起具有建設性的談判機構，不過雙方對話始終沒有進展。

南韓政府始終未放棄醫療改革，保健福祉部部長曹圭鴻1日上午在中央災難安全對策本部會議上表示，「政府承諾將持續完成為全國民眾打造的醫療改革，為了在保護國民生命安全上不會產生任何疏漏，將持續加強非常診療體系，並致力和醫療界展開對話。政府欲展開對話的意志並無任何改變，盼醫學院教授能夠撤回集體請辭，至於住院醫師則回歸醫院。」

另外，在住院醫師和實習醫師罷工期間，醫學院教授為了改善醫療人力空缺，持續在醫療現場奮鬥，然而超時工作已經達到極限。為此，南韓全國醫科大學教授協議會表示，從3月25日起醫學院教授將遵守法定每周工時52個小時的限制，縮短門診、手術、住院診療等時間，1日起更將全面縮短門診時間，將精力集中在重症和急診患者。

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