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東京櫻花開了！比去年晚15天　衝日本賞櫻「盛開時間曝光」

▲▼日本櫻花。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本東京櫻花29日開花。（資料照／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

日本氣象廳29日下午宣布，東京的櫻花已經開花，今年的開花時間比往年平均晚了5天，比起去年更是晚了15天才開花，是自2013年以來開花最晚的一年。櫻花開花後預計7到10天就會盛開。

根據NHK報導，日本氣象廳指出，東京29日上午天氣雖然風雨交加，但之後逐漸緩和，到當地時間下午2時最高氣溫達攝氏20.9度，氣溫大概和4月下旬一樣溫暖。

報導稱，下午2點左右，太陽開始露臉，東京天空一片晴朗，氣象廳負責人前往位於千代田區的靖國神社，確認已有11朵超過開花標準的染井吉野櫻（ソメイヨシノ）並發表了「東京櫻花開花」的正式聲明。

報導指出，今年東京櫻花開花時間比往年晚了5天，也較去年晚了15天，是自2013年、過去11年以來最晚開花的一次。而去年2023年則是有統計數據以來最早開花的一年。

東京管區氣象台的地面氣象觀測班長小林與朗表示，今年從2月下旬到今日開花之前，氣溫持續偏低，花苞生長緩慢，所以比往年更晚開。報導補充，櫻花開花後預計1周到10天左右就進入盛開（満開）狀態。

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