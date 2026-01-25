不排除出兵墨西哥！　川普再曝「緝毒行動」陸上打擊最新計畫

▲川普表示，為了緝毒，不排除陸上打擊任何地方。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國先前已以打擊毒品走私的名義，派兵委內瑞拉並逮捕總統馬杜洛。而美國總統川普23日接受《紐約郵報》獨家專訪時再度強硬表態，針對毒品走私集團的陸上打擊行動可能擴及任何地點，範圍涵蓋墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞等中南美洲國家。川普同時指出，美軍對水路的運毒船隻軍事打擊非常成功，已繳獲97%的毒品。

根據《紐約郵報》報導，川普在白宮橢圓形辦公室受訪時直言，「我們會痛擊這些販毒集團。我們掌握他們的運輸路線、住處，關於他們的一切情報我們都瞭若指掌。」當記者追問打擊行動是否包含墨西哥及中南美各國的陸上行動時，川普毫不遲疑地回應，「任何地方都有可能。」

根據美國司法部數據顯示，流入美國境內的非法毒品絕大多數是透過陸路從墨西哥邊境走私入境，其次則來自加拿大邊境。川普還炫耀表示，透過軍事打擊毒品運輸船隻，他已經成功攔截97%的海上毒品走私，如今他期待在陸上行動也能取得同樣成效。

事實上，美軍才剛對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕與毒品集團勾結的總統馬杜洛及其妻子。川普政府與此同時持續向墨西哥施壓，要求允許美軍進入墨西哥協助遏止毒品走私活動。

面對川普可能在墨西哥境內發動軍事打擊的傳聞，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）日前曾公開反擊稱，「我不相信會有入侵行動發生，我甚至認為他們並未認真考慮此事。川普曾多次堅持要讓美國軍隊進入墨西哥，但我們已經非常堅定地說不，首先因為我們捍衛主權，其次是根本沒有必要。」

為了展現打擊毒品走私的決心，墨西哥已加強相關執法力道。墨西哥安全部長加西亞（Omar Garcia Harfuch）20日宣布，已將另外37名被拘留的墨西哥販毒集團成員引渡至美國。