國際

不排除出兵墨西哥！　川普再曝「緝毒行動」陸上打擊最新計畫

▲▼美國總統川普搭乘空軍一號從達沃斯世界經濟論壇返回華府。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普表示，為了緝毒，不排除陸上打擊任何地方。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國先前已以打擊毒品走私的名義，派兵委內瑞拉並逮捕總統馬杜洛。而美國總統川普23日接受《紐約郵報》獨家專訪時再度強硬表態，針對毒品走私集團的陸上打擊行動可能擴及任何地點，範圍涵蓋墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞等中南美洲國家。川普同時指出，美軍對水路的運毒船隻軍事打擊非常成功，已繳獲97%的毒品。

根據《紐約郵報》報導，川普在白宮橢圓形辦公室受訪時直言，「我們會痛擊這些販毒集團。我們掌握他們的運輸路線、住處，關於他們的一切情報我們都瞭若指掌。」當記者追問打擊行動是否包含墨西哥及中南美各國的陸上行動時，川普毫不遲疑地回應，「任何地方都有可能。」

根據美國司法部數據顯示，流入美國境內的非法毒品絕大多數是透過陸路從墨西哥邊境走私入境，其次則來自加拿大邊境。川普還炫耀表示，透過軍事打擊毒品運輸船隻，他已經成功攔截97%的海上毒品走私，如今他期待在陸上行動也能取得同樣成效。

事實上，美軍才剛對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕與毒品集團勾結的總統馬杜洛及其妻子。川普政府與此同時持續向墨西哥施壓，要求允許美軍進入墨西哥協助遏止毒品走私活動。

面對川普可能在墨西哥境內發動軍事打擊的傳聞，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）日前曾公開反擊稱，「我不相信會有入侵行動發生，我甚至認為他們並未認真考慮此事。川普曾多次堅持要讓美國軍隊進入墨西哥，但我們已經非常堅定地說不，首先因為我們捍衛主權，其次是根本沒有必要。」

為了展現打擊毒品走私的決心，墨西哥已加強相關執法力道。墨西哥安全部長加西亞（Omar Garcia Harfuch）20日宣布，已將另外37名被拘留的墨西哥販毒集團成員引渡至美國。

01/23 全台詐欺最新數據

421 2 6140 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

一場規模罕見的大型冬季風暴本周末橫掃美國，自東北部一路延伸至南部，至少18個州已宣布進入緊急狀態。這波暴風雪影響範圍超過2000哩（約3200公里），涵蓋全美逾三分之二人口，外界形容極可能被列入氣象史冊。官方保守估計，至少100萬人恐面臨長時間停電，而更令人憂心的是，暴風雪過後，嚴寒天氣仍將持續多日，最快可能要到下周甚至2月初才有緩解跡象。

北美要聞 毒品走私 美軍行動 委內瑞拉 墨西哥 川普

