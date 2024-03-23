快訊／日本櫻花開了！高知開出「全國最早」櫻花　東京最快25日開

記者王佩翊／編譯

日本高知縣23日正式迎來染井吉野櫻的開花日，替全日本2024年度櫻花季打響第一槍。今年的開花日比往年晚1天，比去年晚6天。由於未來幾日氣溫將會持續回暖，因此西日本與東日本也會陸續接力開花。

根據《朝日電視台》報導，高知地方氣象台稍早宣布，高知縣的染井吉野櫻已經在23日下午4時開花，而這也是日本全國首個染井吉野櫻開花的地區。高知縣自2018年起，時隔6年再度成為全國最早開花的地區。

根據定義，開花日指標本木（被指定為觀測對象的櫻花木）開出5至6朵以上櫻花的首日。而滿開日則是指標本木整體開滿80%以上的第一天。

高知縣的櫻花預計在3月30日迎來滿開日，有望持續綻放至4月初。

另一方面，由於3月24日全日本各地有可能迎來大範圍的降雨，因此有望促進西日本至東日本各地早一步開花，成為「催花雨」。東京預計25日也會迎來櫻花開花日。