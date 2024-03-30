日本國中生2萬元LV皮夾遭竊　一查才知靠「寶可夢」賺錢

▲某名日本國中生利用網上交易特殊卡片賺錢，再買名牌享受。（示意圖，翻攝寶可夢官網）

圖文／鏡週刊

一般上班族需要省吃儉用才有餘力買名牌包，卻有國中生靠自己賺的錢擁有名牌皮夾，讓人頗為意外，日本一名國中老師分享一則案例，透露學生的生財之道。

根據日媒《日刊SPA！》報導，一名國中生意外弄丟了自己的皮夾，推測可能是體育課換衣服時被人偷走，他向老師報告這起失竊案，老師進一步詢問才知道失竊的竟是LV名牌皮夾。

據了解，這名學生遺失的LV名牌皮夾價值不菲，要價高達10萬日圓（約新台幣21,133元），並非一般學生所能負擔，進一步向家長確認發現也非家長買給小孩使用。經查證，原來該生是透過網路交易卡牌獲利，並用賺來的錢購買名牌皮夾。

他發現學生經常透過手機和電腦上網研究，並了解如何在一些非法的網站上進行卡片交易，藉此賺錢。除了知名的「寶可夢」相關卡片之外，像是「七龍珠」的卡片也相當受歡迎。

因此，老師推斷學生很可能透過卡牌交易賺了不少錢，並用這筆錢購買了名貴的皮夾。老師也進而推論，一般商店對於未成年人購買奢侈品都會警戒或是拒絕出售，而這位學生能背著父母，輕易買名牌皮夾，代表有不管購買者身份的地下黑市存在。最終，學生遺失的皮夾並未尋回，推測也可能已經被轉賣給黑市業者。

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