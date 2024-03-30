韓住院醫師罷工長期戰！政府釋善意盼回歸　教授苦撐累爆要縮短工時

▲南韓大邱某大學醫院內，患者們正在等候接受治療。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓政府今年2月祭出醫療改革政策，盼透過每年擴招2千名醫學生，改善醫療人力不足和城鄉醫療分布不均等問題，為此住院與實習醫師發起罷工至今已超過1個月，儘管政府有意態度放軟、盼醫師回歸崗位，但雙方仍堅守各自的立場，至於醫科教授則有意調整工作時間。在此之際，再度有患者不幸死亡的案例。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓住院與實習醫師發起罷工超過一個月，先前南韓政府態度相當強硬，針對違反強制執行業務命令的醫師祭出吊扣執照3個月的措施，引發全國19間醫學院教授以辭職作為反抗，最後只能放軟態度，為了有效呼籲醫師重返崗位，今（30）日祭出改善工時與待遇等政策。

南韓保健福祉部保健醫療政策室長全炳王28日表示，從今年5月起將推出縮短住院醫師連續工作時間的相關方案，包括每周總工作時間為80個小時、連續工作時間在36個小時內，6月起更將針對住院醫師工作環境展開調查，並計畫將100萬韓元補助款實施對象，從原本的外科、胸部外科、小兒科擴大至分娩、急診的住院醫師。

南韓政府雖然堅持「每年擴招2千名醫學生」是最低底線的立場，但為了能夠有效促使住院醫師返回崗位，最近起開始態度放軟。然而，住院醫師卻對此不為所動，首爾大學醫院等18間教學醫院的150名住院醫師表示，政府應該全面檢討擴招的必要性，而非堅守擴招政策，否則只會導致醫療崩潰。

面對住院醫師長達一個多月的罷工，負責填補醫療人力空缺的教授們也表示撐不住了！由南韓20間醫學院教授所組成的全國醫大教授非常對策委員會30日表示，「雖然在不受時間的限制下盡力看完全部的病患，而病患人數也不曾減少，但如今（教授們）的體力似乎已逼近極限，因此有意減少非必須性的醫療。」

全國醫大教授非常對策委員會昨（29）日晚間召開會議後，決定從4月第一周起，為了能夠保障教授們最基本的休息時間，當投入連續24個小時的工作後，則隔天必須放假一天。

另外，為因應罷工而導致醫院不得不減少診療，也引發其他悲劇。釜山一名高齡90多歲的心肌梗塞患者慘遭某大學醫院拒絕進行手術，在轉院前往蔚山接受治療，卻仍因此不幸死亡。