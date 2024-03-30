單身魯蛇控社會不公！韓男主張「戀愛抽籤」：讓我們公平和美女交往

▲一名男高中生在網紅節目表示，他認為南韓應該導入「戀愛抽籤制」。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

受到通貨膨脹、房價上漲和社會壓力等影響，許多南韓青年放棄談戀愛、結婚、生養子女的願望。不過，就有一名自稱「淘汰男」的南韓高中生認為，如今南韓社會處於連談戀愛也極度不公義的狀態，外貌和體格吃香的男孩永遠有好機會，因此他主張「戀愛抽籤制」，給單身魯蛇一個機會，卻慘遭砲轟。

根據韓媒《News1》，擁有123萬名觀眾訂閱的YouTube頻道「嘴砲放送」（주둥이 방송，暫譯）本月24日上傳標題為「最不想遇到的類型第一名」的影片，當中請來了一名自稱為「淘汰男（慘遭社會淘汰的男性）人權運動家」的高中一年級男學生A某對談，對於時下年輕人談戀愛的議題分享高見。

豈料，A某在麥克風的另一端就開始抱怨，「戀愛市場從一開始就不公平，對於10幾20多歲的年輕人而言，最重愛的是異性。然而有些人卻因為長得帥、身高又高，就可以和長得漂亮的女生交往；然而，有些人卻不受待見。究竟這還能算是公正、平等嗎？」

A某給出建議，「他們只因為從一出生長得好看就可以在這個社會上佔盡好處。因此我建議公平實施抽籤制，雖然在資本主義市場還是有國家會出面干涉，但在戀愛這一塊市場上國家卻不會出手。也許（公平戀愛）比起貧富差距更加地不公平。富裕可以藉由遺產稅來消弭不平等，但從父母繼承來的美好外貌卻完全不用繳稅。」

面對A某的抱怨，主持人反問道「難道你會想跟醜女交往嗎」；對此，A某沉默不語。

主持人不以為意，「你是不是因為其他比你好看的男生都能找到女朋友，只有你不行，所以才這麼憤怒？這不是不平等、也不是歧視，這只是單純的差異罷了。這個世界為什麼不存在倡導『戀愛共產主義』的國家，因為這樣就只能等著完蛋。戀愛是需要雙方心意相通的。你現在這樣並非是想談戀愛，而是單純想要上床打砲。」

該支影片上傳後吸引超過84萬次點閱、1萬8000則以上留言。

▲網友認為，車銀優平時就在鍛鍊身體，但條件處於劣勢的男性卻仍不努力。（圖／Disney+提供）

網友留言，「感覺這種人以後會做出歧視女性的犯罪行為」、「既然這樣，幹嘛還要跟你交往」、「難道漂亮的女生是國家公共財嗎」、「這個世界是相互溝通後的結果」、「才17歲竟然就有這種想法」、「從一開始就強調人權和平等，結果女性竟然沒有包含在內，太神奇了」、「既然長得醜、長得矮，要怪就去怪你爸媽，怎麼會怪到女生身上」

甚至還有網友留言，「車銀優就連這個時候都在努力練肌肉、做運動，結果你只能在這裡怨天尤人。」