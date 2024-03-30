飲料也中鏢！小林製藥紅麴「當作食用色素」　逾3萬食品商使用

▲使用小林製藥紅麴原料的企業恐高達3萬間。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本厚生勞動省29日證實，小林製藥紅麴保健品中驗出的不明物質為軟毛青黴酸（プベルル酸，puberuic acid），目前已累計5人疑似因長期服用相關保健品死亡。儘管小林製藥下架了3款紅麴保健品，但據推算使用小林製藥紅麴原料的企業恐高達3萬間，其中包含將紅麴作為食用色素的食品、飲料商。

根據TBS報導，日本最大信用調查機構帝國數據銀行（Teikoku Databank）依照厚生勞動省28日公布的小林製藥紅麴原料供應廠商名單進行調查，結果包含初級加工業在內食品、飲料商達1778家，而算入二次採購和銷售在內，使用小林製藥紅麴原料的廠商恐超過3.3萬家。

帝國數據銀行指出，紅麴除了作為食品原料外，還時常被用來當作食用色素使用，因此確定流通場所非常困難，應對時間恐會繼續拉長。

▲▼厚生勞動省30日上午前往小林製藥已關閉的大阪工廠視察。（圖／達志影像／美聯社）



厚生勞動省30日上午前往小林製藥已關閉的大阪工廠視察；小林製藥去年12月因建築物老化等原因關閉大阪工廠，並遷移至和歌山縣，厚生勞動省預計31日前往和歌山工廠進行調查。

厚生勞動省29日證實，小林製藥紅麴保健品中驗出的不明物質為軟毛青黴酸（プベルル酸，puberuic acid），是青黴菌中衍生而出的天然化合物，具有抗生素的特質，且毒性非常強，不過現階段還無法確定是否就是造成腎臟疾病的主因。

最新統計顯示，目前已有5名年紀在70至90多歲的老年人疑似因長期服用小林製藥的紅麴保健品而死亡，另外還有114人住院治療、680人正在門診治療；小林製藥承諾，將會承擔所有醫療費用。