44學生吃「毒大福」慘死！日本最嚴重食物中毒案　出動731部隊

▲44名學生因吃到遭汙染大福慘死。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

寶林茶室米酵菌酸中毒案影響範圍越來越廣，已造成2死、6人住院治療中。然而日本也經常發生食物中毒案件，其中最為嚴重的便是「濱一中大福事件」，有44名學生與家長因為吃了學校在運動會發放的大福死亡，校方更因此在校內設置紀念碑，悼念死者。

根據《文春週刊》報導，靜岡縣立濱松北高中的前身「濱松第一中學」1936年5月10日舉辦一年一度的運動會，並在放學前向每位學生與教職員發放6個入的大福餐盒。然而運動會隔日卻有大批學生、教職員及其家屬出現食物中毒症狀。

根據《濱松市史》記載，當時一共有883名學生、1161名學生家屬、21名教職員以及51名教職員家屬在食用「毒大福後」食物中毒，其中更有29名學生、15名學生家屬死亡，成為日本史上最慘痛的食物中毒事件。

該起事件震驚全日本，就連二戰時期日本專門研究細菌戰和生化戰的部隊「731部隊」也派出高層到現場釐清事發原因。

濱松北高中的《校友會誌》記載了當時的情形並寫道，「11日下午5時起，陸續接獲醫師與家長通報稱，有學生與學生家屬食物中毒。」而另外一部史料則寫道，「11日下午3時起，濱松市田町一間醫院致電校方問道，『有3名五年級生食物中毒，請問你們是否知道可能的原因？』」

當時有超過三分之一的學生出現發燒、腹瀉、嘔吐的症狀，時任濱松第一中學校長11日晚間8時向濱松警署通報食物中毒，警方則在當晚11時通報靜岡縣政府，當局隨即在12日凌晨5時對提供大福的業者展開調查。

根據調查，最終確認中毒原因為腸道沙門氏菌，追查後更發現，負責製作大福的點心店環境髒亂，老鼠橫行，導致大福遭到汙染。