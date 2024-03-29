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驚悚影片曝！泰工人慘機器人活活壓死　老闆喊：都是他的錯

工人慘遭機器人活活壓死　驚悚影片曝光！慣老闆竟稱「都是他的錯，我們不負責」

▲ 工人慘遭機器人活活壓死。（圖／翻自thethaiger.com）

圖文／鏡週刊

泰國春武里府在本月27日，發生一起嚴重的工廠工安事件，一名工人慘遭機器人活活壓死，但事後廠方卻稱，「都是工人的錯，我們不負責。」

據英國《每日郵報》報導，事發在「Vandapac」公司位於春武里府的一間工廠內，當時有多名工人在廠房內工作。但其中有一名工人，往機器人方向走去，但該名工人沒有注意到機器人已經啟動，接著機器人的機具直接壓在工人頭上，然後越壓越緊，工人完全被壓下去。這時才有其他工人察覺到異狀，立刻上前為受害工人施救。

隨後這名工人被送醫急救，但因傷勢過重，不治身亡。對於這起工安意外，Vandapac工廠竟然回應稱，事發當時機器人是正常運轉，反而是工人操作與判斷失誤，導致事件發生。因此廠方強調，都是工人的錯，廠方無須負擔任何責任，一名經理甚至還說，「員工在工作時，要承擔所有可能意外的發生。」

報導指出，Vandapac在泰國是相當知名的大企業，專門生產工業用塑膠製品，旗下員工超過1800人。

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