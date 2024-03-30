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華郵：拜登政府批准「2300枚炸彈」援以色列　可炸毀整個街區

▲▼以色列朝加薩走廊發動空襲。（圖／路透）

▲以色列朝加薩走廊發動空襲。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

儘管美國社會對於向以色列軍售的反對聲浪不斷，官方也多次呼籲以色列停止攻擊巴勒斯坦平民，但最新消息指出，總統拜登仍批准了向以色列運交價值數十億美元的炸彈和戰機。

根據《華盛頓郵報》報導，五角大廈和國務院知情官員透露，拜登政府已批准向以色列運交價值數十億美元的軍備，包含1800多枚2000磅MK84型炸彈、500枚500磅MK82型炸彈。據了解，這些炸彈在多年前就得到了國會批准，只是先前尚未履行交付，因此司法部不須通知國會。

選擇在此時交付炸彈，顯示出美國和以色列在國際場合上因戰爭出現分歧，但仍舊持續轉移武器、捍衛以色列自衛權力。此舉卻也引發國會民主黨人士批評，呼籲應該提高武器轉讓的透明度。

華郵指出，美國交付的2000磅MK84型炸彈幾乎能夷平整個街區，並在地面留下直徑40英尺的彈坑，且由於存在平民傷亡的風險，西方軍隊幾乎不在人口稠密區使用此炸彈。

根據先前報告顯示，以色列在加薩走廊曾使用此炸彈，其中去年10月31日轟炸賈巴利亞（Jabalya）難民營時，就使用了此炸彈，當時造成100多人死亡。

聯合國官員當時也痛批，這是一次不成比例的攻擊，很可能構成戰爭罪；以色列則稱，該次攻擊是為了擊殺一名哈瑪斯的高層官員。

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