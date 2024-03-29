海岸發現大量「長尾眼球狀」詭異生物　專家警告：千萬不要碰

▲德州海岸發現詭異生物。（圖／翻攝自Facebook／Harte Research Institute for Gulf of Mexico Studies）

記者李振慧／綜合報導

美國德州聖體市(Corpus Christi)附近海岸近來出現大量外型像麵條連著眼球狀的詭異生物，照片曝光後引發網友關注，然而專家警告，如果遇到該生物，千萬不要好奇去觸碰，最好趕緊避開。

墨西哥灣哈特研究所近來在臉書上發布詭異眼球狀生物圖片，研究人員圖納爾(Jace Tunnell)表示，「我們近來接到幾份報告，在Mustang島和帕德雷島(North Padre Island)附近海灘，發現許多長得像眼球的生物」。

從照片中可看到，科學家手中的瓶子裝著一個奇怪生物，看起來很像一顆長尾巴的眼球。專家表示，這種被他們暱稱為「麵條怪」(Spaghetti Monsters)的生物，其實是一種學名叫做Rhizophysa的類水母生物。

科學家進一步解釋，「麵條怪」雖然看起來像水母，但其實和僧帽水母屬於同一品種，是由多個水母體及水螅體組合而成的群落，而非單一生物，雖然看起來無害，但其實是肉食性生物，會以海中小魚和甲殼類生物為食，「若你看到這種生物漂浮在海中，請遠遠欣賞牠們就好，千萬不要去碰，除非你想體驗劇痛」。