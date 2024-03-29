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一起共用腰部以下所有器官　34歲「連體雙胞胎姊妹」找到真愛結婚

一起共用腰部以下所有器官　34歲「連體雙胞胎姊妹」找到真愛結婚。（圖／翻攝自abbyandbrittanyhensel）

▲美國知名連體雙胞胎姊妹結婚。（圖／翻攝自臉書與TikTok）

記者李振慧／綜合報導

美國知名連體雙胞胎姊妹艾比(Abby Hensel)與布蘭特妮(Brittany Hensel)，出生時2人身軀緊連在一起，包含血液與腰部以下所有器官都是共用狀態，因為曾參加真人秀而聲名大噪，如今傳出2姊妹找到真愛，已經和一名退伍軍人結婚的好消息。

居住在明尼蘇達州的34歲連體雙胞胎姊妹艾米與布蘭特妮，2人1996年因為出現在美國知名主持人歐普拉(Oprah Winfrey)節目中爆紅，後來還在美國TLC頻道上擁有自己的真人秀節目。

一起共用腰部以下所有器官　34歲「連體雙胞胎姊妹」找到真愛結婚。（圖／翻攝自abbyandbrittanyhensel）

▲2姊妹曾擁有自己的節目。（圖／翻攝自Instagram）

節目結束後，2姊妹後來很少出現在大眾面前，過著低調的生活，如今傳出她們已於2021年和美國退伍軍人鮑林(Josh Bowling)結婚，新娘是艾比。網路上可找到許多3人婚禮當天的幸福照片，再度引發外界關注。

美國《今日秀》報導，這對姊妹與該節目分享，真人秀節目結束後，2人順利從大學畢業並且獲得學位，現在在家鄉擔任教師，至於她們與丈夫鮑林如何相識相戀的過程則沒有透露。不過2人2003年接受紀錄片採訪時，曾表示2人未來若是結婚，很期待能生下小孩、成為母親。

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