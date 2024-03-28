離奇爭產！為搶遺產開棺「偷割亡兄耳朵」　叔姪對簿公堂結局出爐

▲ 澳洲發生一起離奇爭產案，李建忠為了謀奪哥哥遺產，竟偷割下哥哥耳朵，想證明姪子並非哥哥親生兒子。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

為了爭產究竟可以多麼不擇手段？澳洲雪梨驚傳一起駭人聽聞的事件，一名50歲華裔男子李建忠參加哥哥喪禮時，擅自開棺偷偷割下哥哥的一隻耳朵，只為了篡奪哥哥遺產，手段十分激烈。

綜合外媒報導，一名男子李建明病逝後留下價值百萬澳幣的房產等遺產，弟弟李建忠因懷疑姪子李成章並非哥哥親生兒子，順理成章認為自己與母親才有資格繼承遺產，為了踢走姪子這顆絆腳石，他企圖透過親子鑑定，證明姪子並非哥哥的親生兒子。

李建忠指出，由於李成章擁有濃密的鬍子，令他和朋友們都感到疑惑，認為他的特徵與家族成員並不相似。因此，他希望姪子能夠自行進行親子鑑定，卻遭到了姪子的拒絕。於是，他試圖向殯葬業者提出請求，在葬禮之前取得哥哥的皮膚或頭髮等樣本進行檢測，但遭到業者拒絕。

最後他只好鋌而走險，親自趁葬禮下手，聯合兒子擅自開棺，悄悄割下哥哥的一隻耳朵，打算當檢測樣本，儘管當下他十分不安，但由於哥哥幾個小時後即將火化，他只好出此下策，並將割下的耳朵冰凍1年多，才送去實驗室進行檢測。

但此舉被揭發後，他被罰款1500澳元（約3.1萬元台幣），而且這番舉動也未能成功奪產，法官判定李成章為李建明的親生兒子，最終姪子李成章贏得遺產糾紛官司。儘管如此，李建忠依然對此持懷疑態度，並期望能夠有機會進行哥哥與姪子的親子鑑定。

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