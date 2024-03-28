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韓推「麻辣珍珠炒年糕奶茶」！　珍奶控嚐鮮嗨喊：出奇的美味

韓國「貢茶」也把珍珠奶茶玩出新花樣，在愚人節前夕推出「麻辣珍珠炒年糕」奶茶。（翻攝自IG@cookat.magazine）

▲韓國「貢茶」也把珍珠奶茶玩出新花樣，在愚人節前夕推出「麻辣珍珠炒年糕」奶茶。（翻攝自IG@cookat.magazine）

圖文／鏡週刊

鄰近愚人節，不只必勝客「玩」比薩，在韓國的「貢茶」也把台灣的國民飲料珍珠奶茶玩出新花樣！有一名網友在X（前身為推特）發現韓國的貢茶的新品宣傳後，驚訝發文表示「韓國貢茶出辣炒珍珠奶茶？」並稱韓國人玩食物境界也到了一個極致。如今，這款新品的真面目也在IG上傳開了！

一名網友在「Dcard」在23日發文表示「韓國貢茶出辣炒珍珠奶茶？」附圖的宣傳單則能觀察到，飲料示意圖的上層，有滿滿的黑、白珍珠浸泡在紅色辣醬中，就像漂浮在奶茶上，外觀看似有點衝擊。

IG上擁有136.3萬位粉絲的「cookat.magazine」在今日一揭「麻辣珍珠炒年糕」奶茶的真面目，他們表示這款新品就像可樂和爆米花，在飲料上層放上辣炒珍珠，用吸管喝下層的飲料，上面的麻辣珍珠炒年糕則是用湯匙吃。甜甜的珍珠和辣辣的炒年糕醬料意外合拍，並稱是意外的美味佳餚。

韓國貢茶愚人節新品「麻辣珍珠炒年糕」奶茶，外觀看似有點衝擊，但甜甜的珍珠碰上辣醬，口味意外的合拍。（翻攝自IG@cookat.magazine）
▲韓國貢茶愚人節新品「麻辣珍珠炒年糕」奶茶，外觀看似有點衝擊，但甜甜的珍珠碰上辣醬，口味意外的合拍。（翻攝自IG@cookat.magazine）

在NAVER Blog上，有一位自稱珍奶控的網友，剛好人在弘大，也買了一杯嚐鮮，她是選擇「麻辣珍珠炒年糕」加烏龍奶茶，並表示裡面的黑珍珠比一般珍奶的珍珠還大顆，但一樣很有嚼勁，最後更說「麻辣珍珠炒年糕是出奇的美味，是一種縈繞在心頭的味道，真的很好吃！」。另一位網友嘗試後也稱，他原以為口感會很不好，沒想到特別好吃，所以嚇了一跳，辣度偏向辛拉麵，珍珠很有嚼勁，感覺就像真的在吃辣炒年糕。

據了解，韓國貢茶這款「麻辣珍珠炒年糕」奶茶，預計4月1日上市，但目前有弘大分店、明洞分店、首爾大學分店先行販售，除了麻辣也有「原味珍珠炒年糕」可以選，奶茶口味也能自行選擇搭配。

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