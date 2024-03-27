　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

凱特罹癌影片「背景的花暗藏細節」　威廉王子沒陪入鏡原因曝光

威廉王子（左）與凱特王妃（右）結婚邁入第13年。（翻攝X@KensingtonRoyal）

▲威廉王子（左）與凱特王妃（右）結婚邁入第13年。（翻攝X@KensingtonRoyal）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）23日透過影片宣布罹癌，面容憔悴與大眾分享病況、正在接受早期治療，也間接破除先前神隱多時的種種傳聞。這支影片鼓舞許多癌症病友，就連背景的花都藏有寓意，對於有人質疑，為何凱特的丈夫威廉王子（Prince William）沒有一同入鏡，肯辛頓宮發言人對此透露原因。

凱特王妃罹癌影片「連背景的花都暗藏細節」　威廉王子沒陪入鏡有原因

▲凱特王妃透過影片宣布罹癌消息。（翻攝X@KensingtonRoyal）

凱特王妃親自宣布罹癌的影片由《英國廣播公司》（BBC）製作，她提到，罹癌對整個家庭而言非常困難，她和威廉需要時間，向3個兒女喬治、夏綠蒂、路易解釋這一切，正如她對孩子們所說：「我很好，通過專注於將幫助我療癒的事物，我的身心和精神每天都在變得更堅強。」並表示有威廉在她身邊是巨大的慰藉。最後也向病友們喊話：「請不要失去信念或希望，你們並不孤單。」

凱特王妃是出了名的「細節控」，經常透過衣著、飾品來傳達自身理念，這次的影片也不例外，影片中凱特王妃坐在溫莎堡花園的橫椅上，背後大片黃色的花是水仙，水仙花在春天綻放，在基督宗教中有復活象徵。加拿大癌症協會於1957年舉辦「水仙花日」（Daffodil Days）抗癌活動後，世界各地癌症組織便以水仙花做為給患者帶來希望的象徵。

凱特王妃罹癌影片「連背景的花都暗藏細節」　威廉王子沒陪入鏡有原因

▲凱特王妃宣布罹癌影片中，背景的水仙花有帶給癌症病患希望之意。（翻攝katemiddletonprincessofwales IG）

對於社群網站有網友質疑，為什麼威廉王子沒與凱特王妃一同入境，根據英國《泰晤士報》26日報導，肯辛頓宮消息人士表示：「凱特王妃是一名堅強的女性，向全國分享了勇敢的訊息，她不需要任何人陪在她身邊。」從凱特的話語中也可得知，威廉王子對妻子感到驕傲，她用自己想要的方式，向大眾宣布罹癌消息。

此外，根據《時人雜誌》報導，凱特王妃講稿，都是自己一字一句寫的。英國癌症慈善機構「Macmillan Cancer Support」則指出，在凱特王妃宣布罹癌影片後的3天內，機構網站的瀏覽次數高達近10萬次，比去年的同一時間高出10%，是2020年3月英國首次實施新冠疫情炎警戒時最高流量的2倍，足見凱特王妃的影響力。

更多鏡週刊報導
父親、妻子相繼罹癌！威廉王子遭逢「7大悲劇」　粉絲痛心：他真的慘
1月後從未公開露面！凱特王妃突宣布罹癌　正在接受化療
凱特王妃悄悄上工！　肯辛頓宮證實：為「孩子們」在家上班

ET快訊
快訊／2煞狂砸吳姍儒咖啡廳！囂張畫面曝
100％綠電扛不住！　亞馬遜花208億買核能發電
貴婦奈奈哪裡委屈　呂秋遠：有想過受騙苦主更慘？
食物中毒「爆5症狀」別拖了！醫示警：恐致急性腎衰竭
00940成分股開獎倒數　投信圈預告：會讓市場意外
敦品中學再傳暴動　靖安小組到場戒備
寶林茶室食物中毒　「微風台北車站」已啟動備案
台中今晚9點送肉粽！路線曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

凱特罹癌影片「背景的花暗藏細節」　威廉王子沒陪入鏡原因曝光

英媒揭X被收購後美用戶跌23%　馬斯克反嗆「傳統媒體」走下坡

以為胃食道逆流！英38歲女憶罹癌經驗　與凱特王妃相似

100％綠電扛不住！　亞馬遜花208億買核能發電

兄妺同房睡「亂倫產子」！印尼少女又被蹂躪到流產　驚揭性虐遭遇

泰國國會壓倒性通過同婚法案　將成「亞洲第3國」允許同志結婚國家

曾跟馬斯克鬧緋聞！　Google創辦人前妻「競選美國副總統」

樹叢發現失蹤11歲女童「半裸腐屍」　警狂查600民宅逮捕2性侵男

達利號以「特定角度」撞斷橋墩　美50年大橋坍塌對比照曝光

「槍指著頭」強逼性行為！以色列女遭哈瑪斯10男擄走囚禁55天

蔡沐妍遭炎上「突關閉臉書」！　私下認「不想給人家蹭」：我都沒好處

Melody再聽陶喆笑翻白眼：20年了　帶小孩抓狂建議謝欣穎「養狗就好XD」

大谷痛批水原偷錢又撒謊　並強調自己「從未賭博」

美巴爾的摩大橋遭船撞垮！　「斷成4截」多輛汽車落水

淡水男光上身持刀攔路 治安顧慮人口嚇跑騎士

六月女兒動手打同學！嘆：李易太寵　「帶她辦退學」..震撼教育馬上學乖

歐陽妮妮淚崩道歉娜娜：對妳太兇　她「已習慣遭誤解」Cue貓咪紋事件XD

美國大橋坍塌斷4截畫面曝！　橋墩被船撞斷恐達20人落水

店家裝設超低自動門按鈕！　聰明虎斑貓一按：我出門囉

美大橋遭貨輪撞斷20多人落水　船東緊急聲明：所有船員均平安

凱特罹癌影片「背景的花暗藏細節」　威廉王子沒陪入鏡原因曝光

英媒揭X被收購後美用戶跌23%　馬斯克反嗆「傳統媒體」走下坡

以為胃食道逆流！英38歲女憶罹癌經驗　與凱特王妃相似

100％綠電扛不住！　亞馬遜花208億買核能發電

兄妺同房睡「亂倫產子」！印尼少女又被蹂躪到流產　驚揭性虐遭遇

泰國國會壓倒性通過同婚法案　將成「亞洲第3國」允許同志結婚國家

曾跟馬斯克鬧緋聞！　Google創辦人前妻「競選美國副總統」

樹叢發現失蹤11歲女童「半裸腐屍」　警狂查600民宅逮捕2性侵男

達利號以「特定角度」撞斷橋墩　美50年大橋坍塌對比照曝光

「槍指著頭」強逼性行為！以色列女遭哈瑪斯10男擄走囚禁55天

南韓光州扭轉地位！舊市區蓋摩天飯店、大型商場　研擬擴建地鐵

「南漂」後首度造訪新莊　胡冠俞內心沒太多波動

男女純友誼論戰不休！韓韶禧「很多男性好友」感嘆：他們女友都無法接受

改吃「養生餐」身體變輕盈　張祐銘喜歡打第1棒

囂張2煞畫面曝！狂砸吳姍儒東區夯店　鋁棒丟咖啡廳旁示威

兒盟回應6大質疑！澄清「捐款收支比達96%」　4月將補選董事

「2024年全美五金展」貿協攜31家台灣企業參展　大秀優質MIT

民進黨今晚春酒最高獎「3萬元」　賴清德親抽出

呂秋遠／貴婦奈奈哪裡委屈！　有想過受騙苦主更慘？

兄弟目標排名往上拉　平野談台鋼：很好的新球隊

短褲妹闖紅燈講電話＋走台步　惹怒全場：別出來害人

國際熱門新聞

美大橋「斷成多截」事發經過、傷亡一次看

7歲童拉老屋外牆下秒崩塌　砸死自己和阿嬤

小林製藥紅麴「增至2死、106人住院」

快訊／DHC宣布回收「濃縮紅麴」膠囊

貨輪撞斷美大橋　船員狂喊Mayday

即／巴爾的摩「大橋被撞垮」　多輛汽車落水

今年爬聖母峰　糞便必須帶下山

烏軍破壞俄黑海艦隊「3成艦艇」　最新襲擊重創4船艦

紅麴風暴2死都吃這款　小林製藥諮詢爆量

小林製藥紅麴吃了致腎病　住院增至26人

冰淇淋「偷灌精液」販賣！老闆公然手淫畫面瘋傳

俄恐攻4嫌遭刑求　ISIS氣炸警告「普丁危險了」

65歲男獨得562億元獎金　突然失蹤

槍口下強逼性行為　女遭哈瑪斯10男擄走囚禁

更多熱門

相關新聞

英38歲女憶罹癌經驗　與凱特王妃相似

英38歲女憶罹癌經驗　與凱特王妃相似

英國凱特王妃（Kate Middleton）22日證實自己罹患癌症，正在進行預防性治療，消息一出震驚全球。英國一名38歲大腸癌患者表示，自己與凱特王妃有相似經驗，願意分享罹癌的心路歷程，提醒民眾不要輕忽身體發出的警訊，並同理王妃及她的家庭正在經歷的痛苦。

炒作凱特謠言　這國組織是幕後黑手

炒作凱特謠言　這國組織是幕後黑手

留澳博士告贏國民黨！　欠債發一半斷炊

留澳博士告贏國民黨！　欠債發一半斷炊

貴婦奈奈逃亡被拍！　「醫美吸金10億」內幕大揭祕

貴婦奈奈逃亡被拍！　「醫美吸金10億」內幕大揭祕

麻衣遭踢出豪門「每月只有6萬贍養費」！

麻衣遭踢出豪門「每月只有6萬贍養費」！

關鍵字：

凱特威廉罹癌癌症水仙花鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

遭愷樂斷聯！小甜甜爆分手女友

寶林茶室1死8中毒！醫驚揭「炒飯症候群」：炒過也殺不死

不斷更新／2死4重症！寶林食物中毒「12受害人最新病況」

醫曝寶林茶室案可能元凶：1mg就致命

快訊／前T-ara成員雅凜「試圖輕生」昏迷中

寶林茶室中毒奪命！台大高材生枉死　投信圈惋惜

明變天！　「雨最多」時間曝

30年沒洗過！他驚見「GG黃石巨垢」掉滿地　嚇傻求救

阿伯捷運看A片　紅到日本掀千萬觀看

寶林茶室食品中毒案增1死！66歲患者搶救不治

買1張送1.2張！　潤隆祭「3+12」超狂股利政策

Netflix「4月片單」公開！　一票神劇全上架

吃1次寶林茶室就嚇到！他評3點「居然能在百貨生存」

貴婦奈奈的「逃亡地下」生活！　加拿大住處曝光

貴婦奈奈自爆狼狽逃亡祕辛　黑白兩道發追捕令

更多

最夯影音

更多
蔡沐妍遭炎上「突關閉臉書」！　私下認「不想給人家蹭」：我都沒好處

蔡沐妍遭炎上「突關閉臉書」！　私下認「不想給人家蹭」：我都沒好處
Melody再聽陶喆笑翻白眼：20年了　帶小孩抓狂建議謝欣穎「養狗就好XD」

Melody再聽陶喆笑翻白眼：20年了　帶小孩抓狂建議謝欣穎「養狗就好XD」

大谷痛批水原偷錢又撒謊　並強調自己「從未賭博」

大谷痛批水原偷錢又撒謊　並強調自己「從未賭博」

美巴爾的摩大橋遭船撞垮！　「斷成4截」多輛汽車落水

美巴爾的摩大橋遭船撞垮！　「斷成4截」多輛汽車落水

淡水男光上身持刀攔路 治安顧慮人口嚇跑騎士

淡水男光上身持刀攔路 治安顧慮人口嚇跑騎士

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面