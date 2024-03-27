凱特罹癌影片「背景的花暗藏細節」　威廉王子沒陪入鏡原因曝光

▲威廉王子（左）與凱特王妃（右）結婚邁入第13年。（翻攝X@KensingtonRoyal）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）23日透過影片宣布罹癌，面容憔悴與大眾分享病況、正在接受早期治療，也間接破除先前神隱多時的種種傳聞。這支影片鼓舞許多癌症病友，就連背景的花都藏有寓意，對於有人質疑，為何凱特的丈夫威廉王子（Prince William）沒有一同入鏡，肯辛頓宮發言人對此透露原因。

▲凱特王妃透過影片宣布罹癌消息。（翻攝X@KensingtonRoyal）

凱特王妃親自宣布罹癌的影片由《英國廣播公司》（BBC）製作，她提到，罹癌對整個家庭而言非常困難，她和威廉需要時間，向3個兒女喬治、夏綠蒂、路易解釋這一切，正如她對孩子們所說：「我很好，通過專注於將幫助我療癒的事物，我的身心和精神每天都在變得更堅強。」並表示有威廉在她身邊是巨大的慰藉。最後也向病友們喊話：「請不要失去信念或希望，你們並不孤單。」

凱特王妃是出了名的「細節控」，經常透過衣著、飾品來傳達自身理念，這次的影片也不例外，影片中凱特王妃坐在溫莎堡花園的橫椅上，背後大片黃色的花是水仙，水仙花在春天綻放，在基督宗教中有復活象徵。加拿大癌症協會於1957年舉辦「水仙花日」（Daffodil Days）抗癌活動後，世界各地癌症組織便以水仙花做為給患者帶來希望的象徵。

▲凱特王妃宣布罹癌影片中，背景的水仙花有帶給癌症病患希望之意。（翻攝katemiddletonprincessofwales IG）

對於社群網站有網友質疑，為什麼威廉王子沒與凱特王妃一同入境，根據英國《泰晤士報》26日報導，肯辛頓宮消息人士表示：「凱特王妃是一名堅強的女性，向全國分享了勇敢的訊息，她不需要任何人陪在她身邊。」從凱特的話語中也可得知，威廉王子對妻子感到驕傲，她用自己想要的方式，向大眾宣布罹癌消息。

此外，根據《時人雜誌》報導，凱特王妃講稿，都是自己一字一句寫的。英國癌症慈善機構「Macmillan Cancer Support」則指出，在凱特王妃宣布罹癌影片後的3天內，機構網站的瀏覽次數高達近10萬次，比去年的同一時間高出10%，是2020年3月英國首次實施新冠疫情炎警戒時最高流量的2倍，足見凱特王妃的影響力。

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