沖繩海邊漂「14.6kg古柯鹼」！可吸50萬次　神秘記號成關鍵線索

▲志工在淨灘時意外發現可疑物品。（圖／沖繩縣警察）



記者王佩翊／編譯

日本沖繩地區海關21日宣布，1月在八重瀨町的海邊尋獲14.6公斤的古柯鹼粉末，份量足以供人吸食50萬次，市價高達3億5000萬日幣（約新台幣7386萬元）。警方也從外包裝上發現可疑記號，懷疑此案與2023年7月中城村海邊、同年8月慶良間群島外海發現的古柯鹼捆包皆為同一走私集團所為。

根據《沖繩時報》報導，沖繩縣系滿署1月28日接獲淨灘志工通報稱，在八重瀨町的海邊發現可疑物品，警察趕往現場後將可疑物品打撈，並發現是被分裝成14袋的古柯鹼粉末，總重14.6公斤，被用魚網與塑膠袋層層包裹。

系滿警署與沖繩地區海關推斷，古柯鹼包裹應該是在2023年11月以後漂到此處。海關表示，此次尋獲的古柯鹼粉末市價高達3億5000萬日幣（約新台幣7386萬元），至少可供人吸食50萬次。然而由於警察與第11管區海上保安本部合作調查後，仍未能鎖定嫌疑人，因此18日以「嫌疑人不明」的狀態，將此案依走私毒品嫌疑函送檢方偵辦。

沖繩縣2023年7月與8月也曾分別在中城村的海邊、慶良間群島外海發現18公斤與28公斤的古柯鹼粉末。由於此次的包裹與前2次的包裹上都有相同的「魚形」記號，因此警方懷疑皆為同一集團所為。

警方也推斷，2023年的2起走私包裹應該都是在同年6月從沖繩南方海域投下。調查人員初步判斷，走私集團可能是將沖繩作為毒品走私交易的中繼點，因此才會頻繁出現類似事件，同時也呼籲民眾如果在海上或是海邊發現可疑物品，務必通報警察。