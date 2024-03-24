視南韓為交戰敵國！北韓廢除統戰機構「祖國戰線」：沒有存在必要

▲金正恩提起AK-74突擊步槍，做出瞄準射擊姿勢，對於強化戰爭訓練蓄勢待發。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩去年12月底在勞動黨八屆九中全會上，將兩韓關係視為敵對關係、稱南韓為「交戰國」，此後更宣布裁撤針對南韓的統戰媒體，而金正恩也在最高人民會議上強調修憲的必要。如今，北韓又宣布裁撤擁有70多年歷史的統戰機構「祖國戰線」，認為其已失去存在必要。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓宣布正式裁撤歷史長達70年的統戰機構「祖國統一民主主義戰線」（祖國戰線），該組織昨（23）日在首都平壤召開中央委員會，最後做出正式裁撤的重大決定，因為朝鮮勞動黨和共和國政府在將近80年後，才發現追求北韓金氏政權垮台、兼併統一的大韓民國，並非和解與統一的對象，而是兩個交戰中的國家。

會議上認為北南（南北韓）關係為敵對中的兩個交戰國，因此祖國戰線中央委員會失去了存在的價值和必要性。

祖國戰線的前身為1946年7月在平壤成立的北朝鮮民主主義統一戰線委員會，1949年正式成立，由朝鮮勞動黨、朝鮮社會民主黨、朝鮮職業總同盟、朝鮮農業勤勞者同盟等20多個政黨與社會團體所構成，主要從事針對南韓的統戰工作與聲明發表。

其實，金正恩的胞妹、北韓朝鮮勞動黨副部長金與正2018年2月前往南韓出席平昌冬奧時，孟京日曾以該組織的書記局長身分一同前往南韓。

據悉，自從金正恩去年12月底更改南北韓關係的定義後，我們民族之間、統一的回升、柳京、今日朝鮮、黎明等統戰媒體，以及6.15共同宣言實踐北側委員會、祖國統一泛民族聯合北側本部、民族和解協議會等統戰團體遭到裁撤。

►金正恩放棄「和平統一」提修憲 南韓尹錫悅回嗆：威脅開戰不管用

►金正恩怒了！北韓裁撤「統戰機構」、停止心戰廣播：南韓是敵國