日本飯店房價狂飆猛漲！業者「受3因素影響」大撈一筆　專家警告了

▲日本東京飯店住房價格大幅上漲，主要和觀光旺季旅客回流等因素有關。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本國內飯店價格飆漲，如今就連專家也注意到此現象！隨著櫻花季即將展開，以及校園迎來春季假期，許多家庭正規劃著日本國內旅遊。另一方面，自從新冠疫情結束後，全球各地訪日觀光客人次恢復到疫情前的水準。因此自從市場供需改變後，業者更加關注如何透過提高單價，彌補疫情期間虧損。

根據日媒《東洋經濟》，日本即將趁著櫻花盛開、春季假期（春休み）迎來觀光旺季，也因此國內各大飯店客房單價近年有著顯著提升，彷彿是對日本民眾的出遊興致潑冷水，位於東京都千代田區的「東京皇宮酒店」，今年3至4月的平均客房單價超過10萬日圓（新台幣2萬元以上），對於擁有284間客房的該大型日系飯店而言相當罕見。

在日本全國各地經營商務飯店的業者則透露，東京、京都等地的今年平均客房單價，和去年同一時期相比上漲了約5成，受到了全球訪日觀光客在疫情結束後回流的影響，由共立集團所經營的商務飯店「Dormy Inn」，其今年10至12月平均客房單價預估達到1萬4400日圓（近新台幣3000元），和2019年同期相比上漲35%。

房價高漲的問題並不只侷限在商務飯店，許多大型飯店更是如此。報導觀察各大飯店官網，發現位於東京都港區的東京大倉飯店，其4月8日一晚房價為11萬8000日圓（近新台幣2萬4千元，48平方公尺，未供餐）；至於東京柏悅酒店當晚房價則為19萬8000日圓（約新台幣4萬元，55平方公尺，未供餐）。

▲日本皇居開放民眾前往乾通賞櫻。（圖／達志影像／美聯社）

報導引述專家分析，認為促成日本國內飯店價格飆漲主要受到3大因素影響，包括全球訪日觀光客回流、業者轉嫁經營成本、業者改變經營策略。日本政府觀光局指出，2023年10月的訪日外國人突破251萬人次，超過了新冠疫情前的249萬，且這個現象仍在持續當中。

而業者藉由提高房價來轉嫁經營成本，則是因為櫃台接待和房務整理上需要大批員工，疫情時業者大幅裁減人力，不過在疫情結束後，面對住宿旅客回流，則是深刻感受到人力不足的問題，也因此便以改善新進員工待遇為條件招攬人力，另外水費、電費的上漲以及客房清潔等成本則也反映在房價上。

至於經營戰略上的改變，則是業者從過去注重客房可動用率，轉而注重如何透過提高客房單價來增加經營利潤。

不過，在面對如今日本國內飯店業者選擇調高客房單價，趁旅遊旺季時「大削一筆」，恐怕導致原本因日圓狂跌而選擇在日本國內旅遊的民眾不敢再出門遊玩、只能選擇看電影等其他娛樂，對此東洋大學國際觀光學系副教授（准教授）德江順一郎建議業者，在提升客房單價的同時，必須注意如何維持並提升顧客滿意度，包括主打會員住房折扣、或是為會員進行客房升等。