　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本飯店房價狂飆猛漲！業者「受3因素影響」大撈一筆　專家警告了

▲▼日本東京飯店住房價格大幅上漲，主要和觀光旺季旅客回流等因素有關。（圖／VCG）

▲日本東京飯店住房價格大幅上漲，主要和觀光旺季旅客回流等因素有關。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本國內飯店價格飆漲，如今就連專家也注意到此現象！隨著櫻花季即將展開，以及校園迎來春季假期，許多家庭正規劃著日本國內旅遊。另一方面，自從新冠疫情結束後，全球各地訪日觀光客人次恢復到疫情前的水準。因此自從市場供需改變後，業者更加關注如何透過提高單價，彌補疫情期間虧損。

根據日媒《東洋經濟》，日本即將趁著櫻花盛開、春季假期（春休み）迎來觀光旺季，也因此國內各大飯店客房單價近年有著顯著提升，彷彿是對日本民眾的出遊興致潑冷水，位於東京都千代田區的「東京皇宮酒店」，今年3至4月的平均客房單價超過10萬日圓（新台幣2萬元以上），對於擁有284間客房的該大型日系飯店而言相當罕見。

在日本全國各地經營商務飯店的業者則透露，東京、京都等地的今年平均客房單價，和去年同一時期相比上漲了約5成，受到了全球訪日觀光客在疫情結束後回流的影響，由共立集團所經營的商務飯店「Dormy Inn」，其今年10至12月平均客房單價預估達到1萬4400日圓（近新台幣3000元），和2019年同期相比上漲35%。

房價高漲的問題並不只侷限在商務飯店，許多大型飯店更是如此。報導觀察各大飯店官網，發現位於東京都港區的東京大倉飯店，其4月8日一晚房價為11萬8000日圓（近新台幣2萬4千元，48平方公尺，未供餐）；至於東京柏悅酒店當晚房價則為19萬8000日圓（約新台幣4萬元，55平方公尺，未供餐）。

▲▼日本皇居開放民眾前往乾通賞櫻。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本皇居開放民眾前往乾通賞櫻。（圖／達志影像／美聯社）

報導引述專家分析，認為促成日本國內飯店價格飆漲主要受到3大因素影響，包括全球訪日觀光客回流、業者轉嫁經營成本、業者改變經營策略。日本政府觀光局指出，2023年10月的訪日外國人突破251萬人次，超過了新冠疫情前的249萬，且這個現象仍在持續當中。

而業者藉由提高房價來轉嫁經營成本，則是因為櫃台接待和房務整理上需要大批員工，疫情時業者大幅裁減人力，不過在疫情結束後，面對住宿旅客回流，則是深刻感受到人力不足的問題，也因此便以改善新進員工待遇為條件招攬人力，另外水費、電費的上漲以及客房清潔等成本則也反映在房價上。

至於經營戰略上的改變，則是業者從過去注重客房可動用率，轉而注重如何透過提高客房單價來增加經營利潤。

不過，在面對如今日本國內飯店業者選擇調高客房單價，趁旅遊旺季時「大削一筆」，恐怕導致原本因日圓狂跌而選擇在日本國內旅遊的民眾不敢再出門遊玩、只能選擇看電影等其他娛樂，對此東洋大學國際觀光學系副教授（准教授）德江順一郎建議業者，在提升客房單價的同時，必須注意如何維持並提升顧客滿意度，包括主打會員住房折扣、或是為會員進行客房升等。

ET快訊
中彈警躺病床畫面曝　張善政探視讚「非常勇猛」
與警對轟近百槍！　狂匪住處搜出大批槍枝
清心「愚人節珍珠白」真的上市！　實測出爐
為何願意讓水原欠超高額賭債？　莊家：大谷好友
粉紅超跑衝了！　僅停3小時...17歲高二生都喊吃不消
快訊／粉紅超跑狂衝！　「急行50公里」才停駕午休

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

葉門反抗軍朝紅海射飛彈　擊中中國油輪

俄軍黑海艦隊遇襲！烏克蘭「大膽彈襲」克里米亞半島　65歲翁慘死

還原恐攻現場！觀眾被鎖音樂廳屠殺　槍手「從背後掃射」屍體堆成山

打工遇恐攻血洗！15歲少年「教科書式疏散」救上百人　英勇過程曝

恐攻逃生正面撞上槍手！男「飛撲奪槍」擊倒他　救數十人卻疑似丟命

沖繩海邊漂「14.6kg古柯鹼」！可吸50萬次　神秘記號成關鍵線索

美44萬個星巴克馬克杯被召回　「金屬塗層杯」裝熱飲燙傷10人

俄羅斯升高官方用詞　承認入侵烏克蘭是「戰爭」

只是為了錢！俄恐攻上百死　嫌拿17萬奉命「殺光音樂廳所有人」

血洗音樂廳143死！ISIS恐捲土重來　普丁駁斥美國警告「慘被打臉」

台中破億超跑迎娶車隊　限量麥拉倫車款打頭陣

汪小菲「鹹菜T」售價1萬8 不是沒燙！原本就這麼皺

萌娃為媽祖獻跳科目三！ 粉紅超跑停轎觀賞一分半

2口就好了！萌娃求吃冰　到手狂嗑...媽：誤會啥了

白沙媽「三進三退」衝朝天宮　 萬名香燈腳簇擁歡呼：進喔！

英國凱特王妃現身宣布罹癌　呼籲病友：不要放棄希望

汪小菲氣炸奔派出所報案　「實名舉報」大.小S濫用藥物

張蘭激動喊：汪小菲被暗算了！　控大S設計陰謀..護兒「他太單純了」

遭撞飛搶救31天！同學錄音加油　「等妳回來上課」彰化小姊姊笑了

SHINee Key抵高雄親切揮手　一現身小港機場露呆懵樣XD

葉門反抗軍朝紅海射飛彈　擊中中國油輪

俄軍黑海艦隊遇襲！烏克蘭「大膽彈襲」克里米亞半島　65歲翁慘死

還原恐攻現場！觀眾被鎖音樂廳屠殺　槍手「從背後掃射」屍體堆成山

打工遇恐攻血洗！15歲少年「教科書式疏散」救上百人　英勇過程曝

恐攻逃生正面撞上槍手！男「飛撲奪槍」擊倒他　救數十人卻疑似丟命

沖繩海邊漂「14.6kg古柯鹼」！可吸50萬次　神秘記號成關鍵線索

美44萬個星巴克馬克杯被召回　「金屬塗層杯」裝熱飲燙傷10人

俄羅斯升高官方用詞　承認入侵烏克蘭是「戰爭」

只是為了錢！俄恐攻上百死　嫌拿17萬奉命「殺光音樂廳所有人」

血洗音樂廳143死！ISIS恐捲土重來　普丁駁斥美國警告「慘被打臉」

首邀港澳媒體踩線　麗寶樂園渡假區滿足遊客All in One需求

清泉崗基地旁自撞翻車！26歲男酒測值0.51　排除軍人身分

韓網熱門／極I人好有同感！　金智媛《驚六》笑容滿面→呆滯…沒力了

張善政探視中彈警　讚「非常勇猛」！醫曝手術後傷勢

葉門反抗軍朝紅海射飛彈　擊中中國油輪

凱特王妃冷靜宣布罹癌…「3細微動作」卻洩崩潰心境！　專家：她很悲傷

獅隊季前深受傷兵所苦　林岳平：目前是「健康」的最好陣容

李程彬兌現承諾！拿視帝家鄉辦流水席　丁寧開6小時親自到場

悍匪持衝鋒槍「與警駁火近百槍」　住處藏大批空氣槍+瓦斯槍

學霸怎麼讀書？先花10分鐘寫計畫　「狂灌咖啡讀到累倒」最沒用

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

國際熱門新聞

血洗音樂廳！　ISIS公開90秒作案畫面

快訊／凱特王妃宣布罹癌：正在化療中

快訊／ISIS宣稱犯案　俄音樂廳恐攻40死

音樂廳恐攻143死　槍手落網曝內幕

威廉凱特最新聲明！「一句話」警告勿擾隱私

普丁「誓言嚴懲」音樂廳屠殺幕後黑手

30年首見！　南韓櫻花季「沒有櫻花」

恐攻死者身份曝！選美冠軍看演唱會遇死劫

莫斯科143死　普丁宣布：24日全國哀悼

俄媒公佈「3名涉案者」影像　俄語說得極差

AV女優專找阿公拍片　被養老院禁探視

凱特罹癌撇造假　胞弟：陪妳攀過這座高山

帶看千萬豪宅　房仲1動作整棟燒光

即／畫面曝光！5槍手「俄音樂廳掃射」40死100傷

更多熱門

相關新聞

實測日地鐵最新「雙向即時翻譯面板」！　系統是台灣開發

實測日地鐵最新「雙向即時翻譯面板」！　系統是台灣開發

日本在疫情後湧入世界各國遊客，為應對語言不通問題，日本地鐵站祭出最新的「即時雙向翻譯面板」，支援12種語言，讓地鐵員工能和多國旅客更容易溝通，76萬人追蹤的台灣IG網紅「樂冠廷 阿樂YGT」也到日本實測，真的很厲害。影片PO出後有網友點出，其實這套系統還是台灣開發，在美國拿過獎的。

4人角逐熊本縣知事！台積電成攻防焦點

4人角逐熊本縣知事！台積電成攻防焦點

日本大樓樓板塌陷！2工人遭夾「3、4樓之間」

日本大樓樓板塌陷！2工人遭夾「3、4樓之間」

即／日本櫻花開了！高知開出全國最早櫻花

即／日本櫻花開了！高知開出全國最早櫻花

日民眾吃紅麴保健品罹腎病！食藥署清查輸入狀況

日民眾吃紅麴保健品罹腎病！食藥署清查輸入狀況

關鍵字：

日韓要聞日本日本觀光飯店住宿費

讀者迴響

熱門新聞

小S真的惹火來賓「蔡沐妍臉書開砲」！尷尬對話曝光

桃園深夜警匪槍戰　員警倒地

白沙屯媽駐駕他氣炸！　揚言讓「香燈腳」重學禮義廉恥

桃園男槍襲派出所！身上搜出衝鋒槍

快訊／金賽綸深夜手滑PO「親密貼臉金秀賢」　韓網炸了：熱戀中？

槍手衝派出所掃射　驚見8彈孔

帳篷演「皮影戲」　離奇動作全場笑了

木柵古廟急尋「立筊男」命理師曝2可能

勇警爸爸也是警察　局長讚他「都是一馬當先」

「買房貸到9成」他爽等對保！全場愣了

金秀賢貼臉小12歲金賽綸！雙方友人出面

昔數十黑衣人求賜福！白沙屯媽祖「繞道離開」　廟方解釋原因

員工下班前裝滿水壺！老闆：當我瞎嗎

台3線重機對撞影片曝　美髮師不治、男大生進加護

桃園槍戰原因曝！嫌犯「衝派出所開槍」

更多

最夯影音

更多
台中破億超跑迎娶車隊　限量麥拉倫車款打頭陣

台中破億超跑迎娶車隊　限量麥拉倫車款打頭陣
汪小菲「鹹菜T」售價1萬8 不是沒燙！原本就這麼皺

汪小菲「鹹菜T」售價1萬8 不是沒燙！原本就這麼皺

萌娃為媽祖獻跳科目三！ 粉紅超跑停轎觀賞一分半

萌娃為媽祖獻跳科目三！ 粉紅超跑停轎觀賞一分半

2口就好了！萌娃求吃冰　到手狂嗑...媽：誤會啥了

2口就好了！萌娃求吃冰　到手狂嗑...媽：誤會啥了

白沙媽「三進三退」衝朝天宮　 萬名香燈腳簇擁歡呼：進喔！

白沙媽「三進三退」衝朝天宮　 萬名香燈腳簇擁歡呼：進喔！

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面