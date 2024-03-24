已婚女師出軌16歲學生！誘海邊約會夜不歸家　家人氣炸曝師生戀證據

▲女教師與學生在海邊約會被家長發現後，氣得家長立即報警。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名已婚女教師與16歲學生發生師生戀，事情敗露後遭教育部調職。不料，女教師與少年依舊藕斷絲連，不僅瞞著眾人繼續交往，甚至還偷偷跑到海邊約會，夜不歸家，氣得男方家長在網上發文，要求教育部介入。

據星洲網報導，少年的姊姊日前在社群媒體X發文，公開涉事女教師的身份樣貌，以及弟弟和女教師的WhatsApp對話截圖，指控這名已擁有5名小孩的女教師，誘導她目前就讀於高中2年級的弟弟發展師生戀。

2023年初，家人發現弟弟與女教師關係親密，便警告女教師不要再與弟弟往來，並向教育部投訴相關女教師的行徑。事後，女教師被調職到其他學校任教，家人們也趁機沒收了弟弟的手機，試圖阻止2人聯繫。

不料，校方事後仍聘請女教師到弟弟的學校教課，讓女教師得以隨意進出學校，接送弟弟上下課，2人也持續保持聯繫。去年9月18日下午4時，弟弟謊稱要到學校參加課外活動後離家，不料二哥到校後卻發現學校根本沒有任何活動，便到附近海灘尋人。

來到海灘後，二哥在附近停車場發現弟弟的機車和女教師的轎車，還目睹2人在沙灘獨處，舉止親密。弟弟一見到他，就立刻逃離沙灘，直到晚上7時左右，女教師才傳訊息給少年的母親，告知自己正與少年在一起，氣得他們立即報警，卻被警方告知，由於弟弟已年滿16歲，因此這段戀情算是「兩情相悅」。

少年的姊姊表示，自己公開此事是為了提醒各位家長防止類似事情發生，「我的弟弟當然也有錯，但作為一名老師，你怎麼能做出這種事？」她同時還在文章下方tag教育部長，敦促對方關注此事。