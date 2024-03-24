在車上玩打火機！　泰國小兄妹貪玩「整輛車燒光」剩廢鐵

▲消防人員獲報趕往現場撲滅火勢，但是車輛已被燒成廢鐵。（圖／翻攝自民意報，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國日前發生一起火燒車事件，而警方調查後發現，原來是一對小兄妹偷偷跑上車玩耍，隨後發現打火機，並在車上玩起打火機，沒想到就這樣引燃火勢，導致整輛車起火，最終燒得只剩骨架。

根據《民意報》報導，宋卡府合艾縣警消21日上午10時30分接獲通報稱，有一輛停在路邊的車輛起火燃燒，由於火勢過大，附近民眾只好請消防人員到場協助。消防當局撲滅火勢後，起火車輛幾乎燒毀只剩最前端的車頭，其餘部分全都燒光，只剩下骨架。

警方到場調查事發經過後發現，事故現場附近有一間汽車修理廠，起火的車輛當時正停在路邊等待修理，然而有一對住在附近的小兄妹卻偷偷跑上車玩耍，分別是6歲的哥哥與5歲的妹妹。

兩人最初向警方供稱，只是想要假裝開車兜風才會爬上車，沒想到車子卻突然起火。然而當警方將手伸進哥哥的口袋時，卻發現了一個打火機。這時男童才坦承，是因為兩人在車上玩打火機，才會不小心引燃，最終導致火勢蔓延到整輛車。

小兄妹的母親5天前剛因吸毒被逮，一家人就住在修理廠附近，然而由於父親要靠收廢品維生，因此平時小兄妹只能互相照顧，沒想到卻因為貪玩釀成大禍。