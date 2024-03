南海對峙畫面曝！　菲律賓控：中國海警船「高壓水砲」射補給船

▲ 菲律賓指控中國海警船對菲國船隻發射高壓水砲。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

菲律賓軍方公布影片指控,中國海警船23日上午在南海愛尤銀礁(Ayungin Shoal,即仁愛暗沙)海域與一艘菲律賓船隻對峙,近距離發射高壓水砲,對該船造成嚴重損害。

綜合《法新社》等外媒,菲律賓軍方指出,事發於當地上午約8時52分,當時這艘名為Unaizah May 4的木造補給船正前往愛尤銀礁,卻遭中方持續以高壓水砲攻擊,造成嚴重破壞。愛尤銀礁位於一處有主權爭議的偏遠礁石海域,菲國在當地少量駐軍,北京也聲稱擁有主權。

WATCH: Two Chinese Coast Guard vessels blasted Philippine supply boat Unaizah May 4 with water canons near Ayungin Shoal around 8:38 AM, Saturday, March 23, deliberately targeting and hitting the supply boat.



The UM4 supply boat sustained heavy damages at around 8:52 AM due to… pic.twitter.com/trTy3UhpaM