南海對峙畫面曝！　菲律賓控：中國海警船「高壓水砲」射補給船

▲ 菲律賓指控中國海警船對菲國船隻發射高壓水砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓軍方公布影片指控，中國海警船23日上午在南海愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）海域與一艘菲律賓船隻對峙，近距離發射高壓水砲，對該船造成嚴重損害。

綜合《法新社》等外媒，菲律賓軍方指出，事發於當地上午約8時52分，當時這艘名為Unaizah May 4的木造補給船正前往愛尤銀礁，卻遭中方持續以高壓水砲攻擊，造成嚴重破壞。愛尤銀礁位於一處有主權爭議的偏遠礁石海域，菲國在當地少量駐軍，北京也聲稱擁有主權。

WATCH: Two Chinese Coast Guard vessels blasted Philippine supply boat Unaizah May 4 with water canons near Ayungin Shoal around 8:38 AM, Saturday, March 23, deliberately targeting and hitting the supply boat.



The UM4 supply boat sustained heavy damages at around 8:52 AM due to… pic.twitter.com/trTy3UhpaM — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) March 23, 2024

菲國軍方公布的影片顯示，2艘白色的中國海警船接近明顯較小的Unaizah May 4號，近距離發射水砲，但未透露是否有人員受傷。中國海警局對此則聲明宣稱，針對進入仁愛暗沙鄰近水域的菲國船隻「依法採取管制措施」。

這已經是該船本月第二次遭中國海警船破壞，菲國此前指控，中方5日也在一起類似衝突中以高壓水砲攻擊，損壞該船擋風玻璃，且造成船上一名海軍上將及4名船員受到輕傷。當時北京回應，中方是因菲律賓船隻無視警告，侵犯中國領海而做出回應。