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台男在澳洲被捕！「21公斤安毒」藏酒瓶、茶葉闖關　最重無期徒刑

▲▼ 台男運毒闖澳洲海關。（圖／翻攝自澳洲聯邦警察局官網）

▲ 台男將毒品藏在紅酒瓶、茶葉包裝裡。（圖／翻攝自澳洲聯邦警察局官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲警方宣布，19日逮捕一名從泰國搭機抵達雪梨的台灣男子，將逾20公斤甲基安非他命藏在紅酒瓶和茶葉包裝中，企圖闖關失敗被捕，最重恐面臨無期徒刑。

澳洲聯邦警察局（AFP）24日發布新聞稿說明，該名27歲男子19日自泰國搭機飛抵雪梨國際機場，澳洲邊防署（Australian Border Force）人員檢查他的隨身包包及托運行李，在紅酒瓶、茶葉和浴鹽包裝中發現大量甲基安非他命，重量估計達21.2公斤。

▲▼ 台男運毒闖澳洲海關。（圖／翻攝自澳洲聯邦警察局官網）

▲ 男子攜帶逾21公斤藏有毒品的行李。（圖／翻攝自澳洲聯邦警察局官網）

男子原定停留澳洲5天，海關通報警方後被捕，被控非法進口達商業數量的邊境管制藥物，違反澳洲《刑法》第307.1(1)條，最重可判終身監禁。他20日在雪梨唐寧中心地方法院出庭，法官拒絕保釋，預定5月15日再次出庭。

雪梨機場警察指揮官布倫登（Morgen Blunden）針對這起案件表示，雪梨機場警察及合作夥伴致力於打擊機場內犯罪活動，包括跨國販毒集團，「儘管存在各種風險，我們仍持續逮捕企圖經機場將非法毒品攜入我國者。」

澳洲邊防署官員克拉克奈爾（Rosemaree Cracknell）也警告旅客勿以身試法，「犯罪集團不斷想出各種辦法，試圖將非法毒品走私到澳洲，在這起案例中就企圖將毒品偽裝成合法食品和酒精產品」，「冰毒持續危害澳洲家庭，邊防局將繼續與地方及聯邦夥伴合作，阻止這種危險毒品越境」。

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