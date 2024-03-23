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肚子痛爆掛急診！他腹內竟藏「30cm活鰻魚」　鑽進肛門咬破腸道

▲▼越南一名男子因腹部劇痛入院，豈料醫師卻在他的腹內發現長達30公分的活鰻魚。（組圖／翻攝自Oddity Central）

▲越南一名男子因腹部劇痛入院，豈料醫師卻在他的腹內發現長達30公分的活鰻魚。（組圖／翻攝自Oddity Central）

記者葉睿涵／編譯

越南一名男子因腹部有異物，引發劇烈疼痛，還出現腸穿孔、腹膜炎等症狀，不得不接受手術。豈料，醫師打開他的腹部後，赫然發現他的腹內竟藏有一條30公分長的活鰻魚，而男子完全不清楚鰻魚究竟怎麼進入他的腹部。

外媒Oddity Central報導，一名34歲男子20日因腹部劇烈絞痛，被送到越南廣寧省（Quang Ninh）的海下醫療中心（Hai Ha）接受治療。由於病人入院時疼痛難忍，醫師無法進行問診，因此院方直接替他照了X光，並進行超音波檢查。

結果顯示，這名男子的腹部內有異物，而且還伴隨腸穿孔與腹膜炎等症狀，於是院方決定立即動手術，為男子取出腹中異物，並設法修復男子腸道內的損傷。

不料，當他們打開男子腹部後，竟發現裡面躺著一條30公分長的活鰻魚，讓醫師震驚不已。醫師懷疑，這條鰻魚應是從肛門爬入男子的結腸後，咬破了他的腸道，進入腹部。

令醫師意外的是，這條鰻魚居然能在男子的體內存活，而男子對鰻魚如何進入他的腹部一事毫無所知。目前，醫師已將男子腹部內的鰻魚取出，並切除壞死的結腸和直腸。儘管這次手術很容易引發感染，但幸運的是，手術很成功，病人的情況也很穩定。

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