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凱特揭「隱瞞病情」原因！需要時間向喬治3兄妹解釋　罹癌時間線曝

▲凱特堅強拍片感謝大家對她的關心。（圖／翻攝推特／The Prince and Princess of Wales）

▲凱特拍片宣布自己罹癌，還解釋了她確診癌症的過程，以及為何隱瞞眾人至今的原因。（圖／翻攝推特／The Prince and Princess of Wales）

記者葉睿涵／編譯

英國凱特王妃年初無預警接受腹部手術後，就一直神隱至今，導致陰謀論四起。台灣時間23日凌晨2時，凱特突然發布預錄影片，宣布了自己罹癌的消息，同時還揭露了自己確診癌症的過程，與近幾個月來對謠言保持沉默的暖心原因。

據《紐約郵報》報導，在神隱近3個月，掀起各種陰謀論後，凱特王妃終於在23日發布影片，對外宣布自己患上了癌症，並在影片中坦言，「這當然是一個沉重的打擊，但為了我們的小家庭，威廉和我一直在盡力低調處理這個問題。」

凱特也對王室近來對她的健康狀況絕口不提一事作出解釋，坦言「你們可以想像，這一切都需要大量時間。我需要時間從大手術中恢復過來，才能開始接受治療。但更重要的是，我們需要時間來用適當的方式，溫和地向喬治、夏洛特和路易斯解釋這一切，並向他們保證我會沒事的。」

▲▼威廉凱特與孩子。（圖／VCG）

▲凱特坦言，她需要充足的時間讓孩子們接受自己的健康狀況，而選擇對外界隱瞞病情。（圖／VCG）

報導稱，凱特將發布影片的時機，特別選在了3個孩子開始放復活節假期的時候，就是為了讓孩子可以趁著假期，避免被與母親健康相關的新聞影響。

而在談及自身健康狀況時，凱特表示，「正如我告訴我的子女一樣，我很好，而且每天都變得更強壯。這幾個月對我們的家庭而言十分艱難，但我有一個非常棒的醫療團隊，在我身邊的威廉也給予了極大的安慰與保證。當然，你們給予的關愛、支持和善意也很重要。」

凱特並未在影片中公開她被診斷出的癌症類型與階段，但她指出，自己1月在倫敦接受腹部手術時，醫生認為她的病情不是癌症，「當時的手術很成功，但我們在術後進行檢查時，發現了癌細胞，於是我的醫療團隊建議我應該接受一個療程的預防性化療，而我目前正處於治療的早期階段。」

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