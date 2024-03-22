南韓首爾古蹟再遭破壞　成均館大學圍牆被不明人士亂塗鴉

▲首爾景福宮迎秋門附近宮牆去年12月遭人以噴漆塗鴉，寫下「電影免費」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾「四大古宮」之一的景福宮，曾經於去年12月連續遭年輕男女，在西側迎秋門以紅藍兩色噴漆寫下「電影免費」和非法影視網站網址，當局緊急投入1億韓元預算完成修復，豈料近期又爆出首爾市內多處古蹟慘遭噴漆破壞，受害對象包括成均館大學的文廟。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，首爾特別市鐘路區今（22）日指出，成均館大學內的首爾文廟和各處圍牆今年1月時，被發現遭到不明人士持噴漆塗鴉、惡意破壞，儘管被歸為寶物第141號的大成殿、明倫堂、東廡與西廡、神三門等未遭受破壞，但被歸為史蹟第143號的外牆卻遭惡意塗鴉。

鐘路區廳緊急派人前往遭惡意塗鴉處設置隔牆，並向首爾市府文化政策課申請預算排定，籌措相關維修費用；鐘路區文化財照護中心也決定派人前往文廟外牆，進行定點巡邏、加強相關管理。

▼南韓首爾成均館大學校內古蹟慘遭塗鴉。圖為今年新生入學時參加告由禮。（圖／VCG）

▲南韓首爾「道詵寺石三尊佛像」因火災而遭破壞。（圖／大韓民國文化財廳）

據悉，位於成均館大學內的文廟、成均館興建於17世紀，不僅是朝鮮時代的最高學府，在歷史上是儒教發展的中心，在建築歷史上更具有豐富的研究價值。

另外，位於首爾特別市蘆原區水落山的道詵寺也在今年2月21日晚間10時發生火災，直到消防當局投入131名人力、37輛消防車等裝備，才於4個小時後完全撲滅火勢，火災導致木造建築大雄殿2樓燒毀，而被歸為首爾市有形文化財的「道詵寺石三尊佛像」因此毀壞，甚至還有一尊身首分離。

道詵寺石三尊佛像於高麗時代末期（宋末元初）打造，高度各為72、60、55.5公分，繼承高麗時代石製佛像的傳統，由於高麗時代末期至朝鮮時代初期留下的佛像大多為木製或金銅製，因此石製佛像更具有文化保存價值。

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