韓媒爆料iPhone 16全系列採「超窄邊框」技術　將擁有更大螢幕

▲韓國媒體消息指出，蘋果iPhone 16系列將採用最新的超窄邊框技術。（圖／MacRumors）



記者張方瑀／綜合報導

韓國媒體消息指出，蘋果預計下半年發布的iPhone 16系列將採用最新的超窄邊框技術，將邊框尺寸進一步縮小，且iPhone 16系列共4款全都會採用新技術。

根據韓媒Sisajournal報導，蘋果的iPhone 16系列將採用新的超窄邊框技術，進一步縮小邊框，這種被稱為「Border Reduction Structure」（BRS）的技術，是透過將手機內部的銅線繞成更緊湊的結構，從而減少手機螢幕底部的邊框寬度，目的是讓螢幕佔比更高。

對於蘋果來說，更大的機身會提供更多的內部空間來容納其他零件，例如可能會在iPhone 16 Pro系列中配備更大容量的電池。

過去蘋果曾嘗試在iPhone手機上使用這項技術，但由於散熱問題而被迫擱置。然而，隨著散熱技術的新進展，蘋果打算再次採用。報導指出，iPhone 16系列的4款手機，標準版iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max，都將應用這項新技術。

The iPhone 16 lineup will reportedly feature ultra-thin bezels using a new Border Reduction Structure (BRS) technology



All models are expected to feature thinner bezels



Source: SisaJournal pic.twitter.com/nxBOWJl5qs — Apple Hub (@theapplehub) March 20, 2024

蘋果去年採用低壓注塑成型（LIPO）技術成功地縮小了iPhone 15 Pro機型的邊框寬度，從前一代的0.22公分縮小到了0.15公分。蘋果最終的目標是製造一款無邊框的智慧型手機。

據了解，iPhone 16系列整體而言和iPhone 15系列相去不大，但iPhone 16 Pro和16 Pro Max的螢幕尺寸可能分別增加到約6.3吋和6.9吋，這讓iPhone 16 Pro和16 Pro Max的機身尺寸會稍微比前一代更高、更寬。

此外，雖然標準版的iPhone 16和iPhone 16 Plus的尺寸會與去年的iPhone 15和iPhone 15 Plus保持一致，但有消息指出，明年的iPhone 17和iPhone 17 Plus將使用約6.3吋和6.9吋的螢幕，較先前更大。