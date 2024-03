韓媒爆料iPhone 16全系列採「超窄邊框」技術　將擁有更大螢幕

▲韓國媒體消息指出,蘋果iPhone 16系列將採用最新的超窄邊框技術。(圖/MacRumors)



記者張方瑀/綜合報導

韓國媒體消息指出,蘋果預計下半年發布的iPhone 16系列將採用最新的超窄邊框技術,將邊框尺寸進一步縮小,且iPhone 16系列共4款全都會採用新技術。

根據韓媒Sisajournal報導,蘋果的iPhone 16系列將採用新的超窄邊框技術,進一步縮小邊框,這種被稱為「Border Reduction Structure」(BRS)的技術,是透過將手機內部的銅線繞成更緊湊的結構,從而減少手機螢幕底部的邊框寬度,目的是讓螢幕佔比更高。

對於蘋果來說,更大的機身會提供更多的內部空間來容納其他零件,例如可能會在iPhone 16 Pro系列中配備更大容量的電池。

過去蘋果曾嘗試在iPhone手機上使用這項技術,但由於散熱問題而被迫擱置。然而,隨著散熱技術的新進展,蘋果打算再次採用。報導指出,iPhone 16系列的4款手機,標準版iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max,都將應用這項新技術。

