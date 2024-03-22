防台灣有事！　日本陸上自衛隊「首度」在沖繩部署飛彈部隊

▲日本陸上自衛隊首度在沖繩佈署陸基反艦飛彈部隊。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

考量到台灣可能發生緊急事態，日本陸上自衛隊首度在沖繩佈署陸基反艦飛彈部隊，同時也在距離台灣最近的與那國町部署「電子戰部隊」，能夠利用電磁波干擾對方通信和雷達。

根據《共同社》報導，考量台灣可能發生緊急事態，為了加強日本西南地區的防衛力，沖繩縣宇流麻市的陸上自衛隊的勝連分屯地21日新編「第7地對艦導彈連隊」。陸自最高長官、陸上幕僚長森下泰臣表示，此舉措「有助於提高在海上有效阻止對島嶼進攻的應對力和威懾力」。

據了解，第7地對艦導彈連隊規模達200人，負責指揮縣內的宮古島駐地（宮古島市）、石垣駐地（石垣市）以及鹿兒島縣奄美大島的地對艦部隊。

此外，防衛省21日也在與那國駐地（沖繩縣與那國町）部署了「電子戰部隊」，該部隊能透過電磁波干擾對方通信和雷達。

不過，針對最新部署的連隊，沖繩當地也出現反對聲浪，約有70位居民聚集在勝連分屯地門前抗議，疾呼「不需要會引發戰爭的導彈」、「沖繩不是戰爭的工具」。