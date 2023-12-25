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首爾景福宮塗鴉動機曝！　未成年男女曝「幕後藏鏡人」仍在逃

▲▼南韓首爾景福宮迎秋門附近的宮牆16日凌晨遭人以噴漆塗鴉，寫下「電影免費」。（圖／達志影像）

▲首爾景福宮迎秋門附近的宮牆16日凌晨遭人以噴漆塗鴉，寫下「電影免費」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

位於南韓首爾、朝鮮王朝四大古宮之一的景福宮連續2天慘遭不明人士塗鴉，包括西側迎秋門被以紅、藍兩色噴漆寫下「電影免費」和非法影視網站網址，警方循線調查後揪出年僅17歲的任姓男子、16歲的金姓女子。兩人向警方供稱，他們是按照幕後藏鏡人的指使行事，若完成任務可以獲得月薪1000萬韓元的工作機會。

根據韓媒《News1》、《KBC》，17歲任男、16歲金女被首爾鐘路警察署以違反文化財保護法的嫌疑逮捕，他們接受調查時透露，其實指使他們前往文化古蹟進行噴漆破壞的幕後藏鏡人是經營非法影視串流網站的關係人士「李組長」，李組長曾先後透過社群軟體Telegram下達指令，要求對光化門廣場上的世宗大王銅像、景福宮噴漆破壞。

任男、金女於16日凌晨1時50分在景福宮迎秋門用紅、藍兩色噴漆寫下「電影免費」以及非法線上串流影視網站網址。不過其實，李組長曾指示兩人破壞世宗大王銅像，然而當兩人走到世宗大王銅像時卻發現，警察人數眾多、且戒備森嚴，根本難以犯案，因此最終兩人拒絕李組長的提議，並前往李組長下一個的指示地點，即首爾警察廳，在廳外圍牆噴漆塗鴉後才回家。

▼未成年的任男、金女因涉嫌塗鴉景福宮而遭到逮捕。（圖／CFP）

▲▼未成年的任男、金女因涉嫌塗鴉景福宮而遭到逮捕。（圖／CFP）

▲▼20多歲薛姓男子模仿在迎秋門塗鴉，遭到警方逮捕。（圖／CFP）

▲20多歲薛姓男子模仿在迎秋門塗鴉，遭到警方逮捕。（圖／CFP）

報導指出，幕後藏鏡人曾於本月11日在Telegram上發文，以300萬韓元（約新台幣7萬元）的報酬徵求在指示地點噴漆塗鴉；任男在看到文章後，旋即試圖向幕後藏鏡人取得聯繫，而該名幕後藏鏡人則自稱是「李組長」。

李組長透過手機地圖App截圖後，標示出塗鴉的地區與對象，並詳細描述接受指令者應該在何處下車，動線相當具體且詳細。犯案後，李組長聯繫任男與金女，透露550萬韓元藏匿於京畿道水原市的某處，指示對方前往該地領取報酬，接著便斷絕聯繫，然而等到警方縮小搜捕範圍後，便又連繫任男，「好像要完蛋了，快逃！」

另一名同樣在景福宮迎秋門以噴漆寫下某歌手藝名與專輯名稱的嫌犯，則為20多歲的薛姓男子。薛男被警方逮捕後，先自稱是該名歌手的死忠粉絲，後來卻又改口稱是為了「世界和平」、「抵抗不公不義」。

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