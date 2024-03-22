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機場大廳未見貼身翻譯水原一平蹤影　大谷夫妻返美「笑開懷」

記者羅翊宬／編譯

美國職棒洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平和妻子田中真美子前往南韓首爾參加MLB開幕賽，受到全球媒體矚目，豈料卻爆出貼身翻譯水原一平盜取450萬美元進行非法賭博，如今大谷夫婦從仁川機場準備搭機返回美國，而出境大廳卻未能見到水原一平的身影。

根據日媒《Daily Sports》，大谷翔平與其妻子田中真美子今（22）日準備搭機返回美國洛杉磯，一行人在仁川國際機場現身，再度受到全球關注，現場光是媒體記者就超過100人，原本大谷夫婦預計搭乘凌晨0時的班機出發，不過因為比賽時間拉長而導致行程受到延遲。

報導指出，大谷翔平身穿道奇隊灰色球衣、田中真美子則身穿黑色上衣，只見兩人有說有笑，不過現場卻未能見到水原一平的身影，似乎是受到疑似因涉嫌非法賭博而遭道奇隊解雇的影響。

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