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景福宮塗鴉怪客抓到了！警方花3天終於逮捕　為年僅17歲屁孩

▲▼南韓首爾景福宮迎秋門附近的宮牆16日凌晨遭人以噴漆塗鴉，寫下「電影免費」。（圖／達志影像）

▲首爾景福宮迎秋門附近的宮牆16日凌晨遭人以噴漆塗鴉，寫下「電影免費」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

位於南韓首爾、朝鮮王朝四大古宮之一的景福宮連續2天慘遭不明人士塗鴉，先是有一男一女趁凌晨時分在西側迎秋門的宮牆上以紅藍兩色噴漆寫下「電影免費」，隔天晚上又有另名男子在同個地方用噴漆寫下某歌手和專輯的名稱。如今，警方在京畿道水原市逮捕第一天亂塗鴉的嫌犯。

根據《韓聯社》，南韓警方在案發3天之後，於今（19）日晚間7時8分（台灣時間晚間6時8分），在京畿道水原市塗鴉怪客的住處，成功逮捕年僅17歲的塗鴉怪客任姓男子，任某曾於16日凌晨1時50分在景福宮迎秋門用紅、藍兩色噴漆寫下「電影免費」與非法線上串流影視網站的網址。

從監視器畫面可以看到，當時穿著黑衣的任某甚至在宮牆不斷徘徊，等到行人離開之後，便拿起噴漆亂塗鴉，甚至還拿出手機拍下自己的傑作。而畫面中另一名女性也在20分鐘後，在住處被警方成功逮捕，為年僅16歲的少女。

警方將依涉嫌違反文化財保護法，調查任某的犯案動機。

至於另一名於17日晚間10時20分，在景福宮迎秋門用紅色噴漆，以韓文與英文寫下某歌手名字和專輯名稱的塗鴉怪客，則是在警方掌握身份後展開圍捕下，昨（18）日上午11時45分自行前往首爾鐘路警察署自首，為一名20多歲的男子B某。

根據韓媒《News1》，A某在接受警方調查時聲稱，因為自己是該名歌手的死忠粉絲，出自於仰慕偶像的心理，才會決定在景福宮宮牆上用噴漆寫下歌手和專輯的名稱。警方研判，A某的犯行屬於模仿犯罪，且B某犯案時並沒有喝醉。

►首爾景福宮又慘遭「亂塗鴉」 畫完還拍照留念！警鎖定塗鴉怪客身份
►塗鴉怪客破壞首爾景福宮！噴紅漆寫「電影免費」 當地民眾全心碎

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