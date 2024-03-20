貝佐斯前妻豪撒203億元　捐給361個非營利組織

▲史考特曾幫助貝佐斯一同建立起亞馬遜。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

亞馬遜創辦人貝佐斯前妻、慈善家史考特（MacKenzie Scott）在公開徵集申請者後，19日由旗下組「Yield Giving」和「Lever for Change」宣布，將捐出6.4億美元（約新台幣逾203億元）給361個非營利組織。

CNN報導，全球超過6000個非營利組織對史考特的善款提出申請，史考特最終捐贈的金額，是原先預計的一倍多。原本提供250個獎項，每個價值100萬美元（約新台幣3177萬元）。

Lever for Change 表示，根據同行與外部成員的評價，捐款團隊決定擴大獲獎池與總獎金。

史考特的捐款策略與前夫貝佐斯大為相左，她捐款給數百個小型營利組織；貝佐斯則與他的現任未婚妻、前外遇對象桑切斯（Lauren Sánchez）宣布，分別捐款5000萬美元（約新台幣15.8億元）給女演員朗格莉亞（Eva Longoria），以及退休海軍上將麥克雷文（Bull McRaven）。

▲貝佐斯與未婚妻桑契斯。（圖／達志影像／美聯社）



史考特的捐款設有機制，在公開徵集申請者後，各營利組織若想在海選名單中脫穎而出，首先必須要同過同行互評階段，2023年秋天，評價最高的申請者前進到第二輪，與外部成員面試，並且進行最後一輪的評鑑。其中獲得最高分數的279個申請者各獲得200萬美元（約新台幣6354萬元），次一級的82個申請者則是每個獲分100萬美元。