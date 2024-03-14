　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

見兒子變見前妻！　女大生氣炸潑汽油「火烤男友」


記者張靖榕／綜合外電報導

巴西亞馬遜州瑪瑙斯（Manaus）23歲牙科女大生，因不滿即將訂婚的男友，竟然撒謊背著她跑去找前妻，氣瘋的她竟買來汽油縱火嚴重燒傷男友，犯案時自己一度遭殃，當街脫下著火的衣服，目前人已被警方預防性羈押。

▼維尼亞德撒爾絲點火燒了男友。（圖／翻攝X，下同）

▲維尼亞德撒爾絲點火燒了男友。（圖／翻攝X，下同）

綜合巴西媒體報導，女大生維尼亞德撒爾絲（ilda Lavínia Viana de Sales）男友是一名40歲的商人，在兩人即將訂婚前夕，男友撒謊說要去見兒子，不久後亞德撒爾絲卻收到友人傳來的照片，朋友撞見她男友竟然在酒吧和前妻約會。

氣瘋的亞德撒爾絲隨即去買了桶汽油，於凌晨2時44分左右拿著一桶汽油從計程車內走出，潑在男友身上後一把點燃火勢，男友瞬間燒成火球，她的衣服也著火，於是當街脫掉上衣。據目擊者指出，亞德撒爾絲甚至試圖刺傷她男友。

▲▼維尼亞德撒爾絲點火燒了男友。（圖／翻攝X）

男友送醫時全身嚴重燒傷，手臂、背部、腹部與耳朵都受到2度及3度灼傷，亞德撒爾絲也遭火吻，現警方已介入調查。亞德撒爾絲供稱當晚以為男友去見兒子的她原本已經睡著，但發現男友說謊跑去見前妻時自己氣到失去理智，才會做出如此衝動的行為；警方已將亞德撒爾絲逮捕，並採取預防性羈押。

ET快訊
快訊／陸船金門海域翻覆！　2死4獲救
大學生情侶產女「沒想到這麼快就生了」　嚇壞棄屍
同名「花花」！　女模急喊冤：我只會打肉毒
北投「皇池」泡湯愛愛片外流！　偷拍點僅有員工能進出
沉默數日！男童家人錄音聲明　逐字稿曝光
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」
快訊／鯉魚潭水庫清淤　22歲工人突失蹤
快訊／金門海域陸籍漁船翻覆！　5名船員全落海
搶買00940！　理財部落客揭2種人：建議不要

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

阿里巴巴宣布投資南韓11億美元　興建物流中心

設防線！　英國：將禁止外國政府持有本國報社、新聞雜誌社

南韓傳教士涉嫌「間諜罪」　慘遭俄安全局逮捕！俄羅斯外交部發聲

普丁才警告「動核武」　烏克蘭無懼深入打擊俄3座煉油廠

美國捷克外長電話會談　探討深入合作挺台國際參與

見兒子變見前妻！　女大生氣炸潑汽油「火烤男友」

剛過311周年！　日本福島縣發生規模4.7地震

20歲情色網美年收破4800萬！　資優生棄學賣色「爸媽好驕傲」

巴布亞紐幾內亞規模6.0地震　震源深度50公里

快訊／住「鐵肺」70年破紀錄！　美傳奇勵志男逝世

台灣的科技心臟！首富城巿竹科X基地　新竹宜居城市崛起

工程師出門5mins被撞飛腦死　肇事男被控「旁邊聊天」像沒事

上銬女社工30萬哭著交保 工會喊話：別讓社工一人承擔

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

吵架就被嗆「滾回你的國家」 混血兒：曾經找不到歸屬感

龜龜學滑板5個月飆速秀過彎　網見動作流暢：兔子真贏不了

高雄女嬰被塞垃圾袋丟路邊　果農打開嚇壞「臍帶還在！」

警臨檢男「以為來抓自己」　跳樓逃被逮才知是女友...

F.I.R阿沁嫩妻花花持毒被逮！　前天才同台..他喊話：一起面對

阿里巴巴宣布投資南韓11億美元　興建物流中心

設防線！　英國：將禁止外國政府持有本國報社、新聞雜誌社

南韓傳教士涉嫌「間諜罪」　慘遭俄安全局逮捕！俄羅斯外交部發聲

普丁才警告「動核武」　烏克蘭無懼深入打擊俄3座煉油廠

美國捷克外長電話會談　探討深入合作挺台國際參與

見兒子變見前妻！　女大生氣炸潑汽油「火烤男友」

剛過311周年！　日本福島縣發生規模4.7地震

20歲情色網美年收破4800萬！　資優生棄學賣色「爸媽好驕傲」

巴布亞紐幾內亞規模6.0地震　震源深度50公里

快訊／住「鐵肺」70年破紀錄！　美傳奇勵志男逝世

溫度爬升「上看30度」！下波變天北東轉雨　冷氣團北往南急凍

失戀男網購4罐「高蛋白粉」助眠　結局被判關5年半

台電補貼1500億若無望「電價漲12％」？　王美花：會試算相關情形

保時捷起火！行駛中「突冒煙燃燒」駕駛驚逃　搶救畫面曝光

祈錦鈅產後「骨盆跟腳壞得很歪」！顧娃1舉動…身體連冒4症狀：嚇到

快訊／金門海域陸漁船翻覆！船員落海「2死4獲救」

社工遭「上銬」引議　母校台大社工系：憂造成輿論貶抑專業

竟然是教士！3位農場大物換來白襪王牌賽斯

芒果園嬰屍案！大學情侶產女「沒想到這麼快就生了」　嚇壞棄屍

台灣特斯拉「超級充電站突破100站」　預告將升級250kW的V4機型

黑貓爬床頭踢掉「同款布偶」　趴下篡位：這個家有我就好

國際熱門新聞

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

住「鐵肺」70年破紀錄！　美傳奇勵志男逝世

見兒子變見前妻！　女大生氣炸潑汽油「火烤男友」

老公偷吃表妹　人妻復仇「先奪產再離婚」

325票：65票！　美眾院壓倒性通過「禁TikTok」法案

20歲資優生變情色網美　年收破4800萬

靜待物價指數公布　美股多收黑

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

美媒：美啟動對台重大軍事合作

紐時曝：俄海軍總司令遭拔官

法國反境外干涉 擬以黑盒子演算法監控

日網繪「臭蟲飯店地圖」　警告勿住便宜飯店

酒駕騎士逆向上高架！撞上汽車重傷亡

日媒：日美菲協調舉行領袖會談

更多熱門

相關新聞

網美搭機穿太辣！　遭要求換裝怒嗆空姐「誰規定的」

網美搭機穿太辣！　遭要求換裝怒嗆空姐「誰規定的」

巴西網美漢娜莉（Ravena Hanniely）日前搭機從英國倫敦返回巴西，卻在上機前被空姐攔下，要求她更換服裝後才能上機，令她相當傻眼，她也表示自己已經沒有衣服可換，同時要求空姐找出提出此要求的相關規定，最終闖關成功，穿著原本火辣的裝扮成功登機。

無人機貼上浴室窗戶！百萬網紅控被偷拍

無人機貼上浴室窗戶！百萬網紅控被偷拍

爆豪門前夫「精子有問題」　女醫2度判無罪

爆豪門前夫「精子有問題」　女醫2度判無罪

不滿戀情被阻　13歲女兒夥同男友殺母棄屍

不滿戀情被阻　13歲女兒夥同男友殺母棄屍

失蹤女醫詭異PO文「不要找我」　竟是凶手發出

失蹤女醫詭異PO文「不要找我」　竟是凶手發出

關鍵字：

巴西前妻

讀者迴響

熱門新聞

花花90度鞠躬道歉：會好好面對錯誤

情侶忘情泡溫泉遭偷拍！皇池回應了

曾被「社工女神」輔導過　大三男曝她私下為人

把握好天氣！　下波「雨區擴大」

高中妹懷孕30周　爸媽崩潰跪求醫「拿掉」還是生了

台籃前球星　爆「婚內出軌」啦啦隊小三

指定男師傅！妹子穿衣才知「奶頭被看光」

即／遭惡男猛撞腦死！工程師拔管離世

北投知名溫泉驚傳偷拍！　情侶湯屋愛愛全被拍

虐童保母遭起底！傳家產破億擁12間房

泰國蝦漲翻天！一斤400元「超貴原因」曝光

快訊／北台灣21:36發生有感地震　台北明顯搖晃

29歲網紅租屋側躺床上亡！朋友上門驚見遺體

花花曾暴瘦剩29公斤！醫生警告：不樂觀

恐有強烈冷氣團！　變天時間曝

更多

最夯影音

更多
台灣的科技心臟！首富城巿竹科X基地　新竹宜居城市崛起

台灣的科技心臟！首富城巿竹科X基地　新竹宜居城市崛起
工程師出門5mins被撞飛腦死　肇事男被控「旁邊聊天」像沒事

工程師出門5mins被撞飛腦死　肇事男被控「旁邊聊天」像沒事

上銬女社工30萬哭著交保 工會喊話：別讓社工一人承擔

上銬女社工30萬哭著交保 工會喊話：別讓社工一人承擔

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面