見兒子變見前妻！　女大生氣炸潑汽油「火烤男友」

Universitária pulou de carro em movimento para atear fogo em noivo no Vieiralves pic.twitter.com/HftHZhUXB9 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) March 12, 2024



記者張靖榕／綜合外電報導

巴西亞馬遜州瑪瑙斯（Manaus）23歲牙科女大生，因不滿即將訂婚的男友，竟然撒謊背著她跑去找前妻，氣瘋的她竟買來汽油縱火嚴重燒傷男友，犯案時自己一度遭殃，當街脫下著火的衣服，目前人已被警方預防性羈押。

▼維尼亞德撒爾絲點火燒了男友。（圖／翻攝X，下同）

綜合巴西媒體報導，女大生維尼亞德撒爾絲（ilda Lavínia Viana de Sales）男友是一名40歲的商人，在兩人即將訂婚前夕，男友撒謊說要去見兒子，不久後亞德撒爾絲卻收到友人傳來的照片，朋友撞見她男友竟然在酒吧和前妻約會。

氣瘋的亞德撒爾絲隨即去買了桶汽油，於凌晨2時44分左右拿著一桶汽油從計程車內走出，潑在男友身上後一把點燃火勢，男友瞬間燒成火球，她的衣服也著火，於是當街脫掉上衣。據目擊者指出，亞德撒爾絲甚至試圖刺傷她男友。

男友送醫時全身嚴重燒傷，手臂、背部、腹部與耳朵都受到2度及3度灼傷，亞德撒爾絲也遭火吻，現警方已介入調查。亞德撒爾絲供稱當晚以為男友去見兒子的她原本已經睡著，但發現男友說謊跑去見前妻時自己氣到失去理智，才會做出如此衝動的行為；警方已將亞德撒爾絲逮捕，並採取預防性羈押。