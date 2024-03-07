豪門二代遭爆「精子有問題」！他怒控女醫前妻...連2敗恐難翻盤

▲黃宥嘉遭前夫控告違反《個人資料保護法》，二審再度無罪。（圖／翻攝自Facebook／黃宥嘉）



記者吳銘峯／台北報導

美女眼科醫師黃宥嘉，多年前風光嫁入千億豪門二代陳文彥，當起前東帝士集團創辦人陳由豪家族媳婦，但2017年黯然離婚收場。2人間衍生多起官司，其中黃女曾在電視節目中公開稱沒有懷孕是「先生精子有問題」，遭陳男提告違反《個人資料保護法》，檢方因此提起公訴。黃女一審無罪，案經上訴，高等法院二審7日再度判決無罪。

黃宥嘉2011年嫁給陳文彥，並於2017年間協議離婚。而這次發生的官司，是黃女於2021年2月間播出的某電視節目中，回答主持人詢問有關與陳男結婚後，遲未懷孕一事。黃女當時答稱：「就先生精子有問題我要怎麼懷孕啊！」。之後又在陳述經歷之婚姻問題時，指稱：「看到我這個前夫的書桌上有一張保單，它是10萬美金的保單，然後呢他的受益人，我是在結婚之後發現的，然後他的受益人是寫媽媽，陳徐月娥的名字」、「這個大姑她是住泰國，她常常會回台灣，回台灣就住在自己的娘家」

陳男不滿，認為黃女的言論揭示自己有寡弱精子症、弱精子症之病症，已經不法利用自己醫療、病歷之個人資料；此外又不法利用陳男家庭，母親之姓名及姊姊之住所、社會活動等個人資料。陳男因此提告，檢方偵辦後，對黃女依照違反違反《個人資料保護法》，提起公訴。

一審法院審理後，判決黃女無罪。陳男不服提出上訴，案件進入高等法院二審，但高院審理後，認為根據檢方舉出的證據，無法證明黃女從醫療院所中取得陳男的病歷資料；另外根據黃女供述，此番言論本於黃女個人學識經驗而為陳男身體狀況之推論，故無從認定黃女確有蒐集、利用陳男個人資料的行為，因此高院再度判決黃女無罪。本案依照《形式妥速審判法》規定，檢方上訴第三審受到限制，黃女幾乎無罪確定。