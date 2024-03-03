亞馬遜新物種！全世界最大蛇類「北方綠森蚺」　科學家共游畫面曝

記者張方瑀／綜合報導

亞馬遜研究人員在厄瓜多的雨林裡發現了全新物種「北方綠森蚺」（Northern Green Anaconda），牠的身長達7.9公尺 、重200公斤，可能會成為全世界最大的蛇種。

根據《路透社》報導，荷蘭生物學家馮克（Freek Vonk）公布了一段他在亞馬遜雨林水中與一條身長26英尺（7.9公尺）、重441磅（約200公斤）的巨蛇共游的畫面，原以為牠是全球最大蛇類之一的「森蚺」（green anaconda），沒想到基因檢測後卻發現這隻巨蛇是全新的物種。

▲荷蘭生物學家馮克與「北方綠森蚺」共游。（圖／翻攝自YouTube）



過去人們總認為，人們認為野生綠水蚺只有一種，也就是大家熟知的森蚺（Green anaconda；學名Eunectes murinus），但這條新發現的巨蛇雖然外型與森蚺相似，其但兩者基因差異高達5.5%。

最新一期的科學期刊《多樣性》（Diversity）指出，這是令人難以置信的遺傳差異，因為人類與黑猩猩的基因差異只有1％左右，最後這新的物種被命名為「北方綠森蚺」（學名：Eunectes akiyama）。

澳洲昆士蘭大學生物學教授弗萊（Bryan Fry）認為，這一新物種能夠證明，北方綠森蚺和森蚺在1000年前的就已經是分開兩個物種，而北方綠森蚺很有可能成為全世界最大的蛇種。