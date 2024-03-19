金正恩命中目標笑了　視察「超大型」多管火箭發射器試射

▲北韓領導人金正恩18日在西部視察砲兵部隊演習，一面握拳，一面露出開心笑容。（圖／路透）

文／中央社首爾19日綜合外電報導

北韓官方媒體中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩在西部地區視察砲兵部隊射擊演習，有新近裝備的「超大型」多管火箭發射器加入。

綜合法新社與路透社報導，在演習前一天，南韓與日本都通報北韓朝海上發射數枚短程彈道飛彈，這是北韓約兩個月來首次試射此類飛彈。

▲▼金正恩視察演習，至少6枚「超大型」多管火箭發射器同時發射。（圖／路透）

北韓中央通信社提到，金正恩昨天視察了這次演習，演習目的是測試口徑600公釐多管火箭發射器的「實戰能力」，並提升作戰人員的戰鬥士氣和戰備狀態。

報導提到，演習部隊在執行突發作戰任務時交出「機動性高、打擊精準、打擊力強」的表現而獲得讚許。北韓中央通信社表示：「他們充分展現出色的火砲射擊技術和迅速徹底的備戰狀態。」

▲▼北韓官媒宣稱，「超大型」多管火箭發射器命中一處無人島目標。（圖／路透）

金正恩主張砲兵部隊現代化和擴大規模，強調600公釐多管火箭發射器在戰爭準備中「做為核心打擊手段的戰略職責」。

北韓打破數十年來的兩韓政策，廢除雙方軍事協議，並宣布將南韓視為敵對國家。