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疫情後婚禮潮！南韓2023年結婚人數成長1%　睽違12年首次增加

▲▼南韓結婚與生養子女意願不斷降低。（圖／CFP）

▲南韓結婚人數12年來首次增加。（示意圖／VCG）

文／中央社

韓國2023年結婚人數微幅成長1.0%，為12年來首見增長，主因在疫情期間推遲婚禮的情侶紛紛完成終身大事。但這項數據並未顯示在快速高齡化的韓國社會中，結婚人數將持續反彈。

法新社報導，南韓國家統計局（Statistics Korea）今天（18日）公布數據顯示，去年共有19萬3657對新人結婚，比前一年的19萬1690對增加1.0%，是自2011年以來首見增長。

韓國2022年開始鬆綁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的社交集會限制，當年結婚人數下滑0.4%。相關限制措施導致2021年結婚人數驟降9.8%，在2020年則是減少10.7%。

然而，2023年結婚人數仍遠低於2019年23萬9159對，而10年前每年更有超過32萬對新人結婚。

一名政府官員指出，情侶在疫情期間延後舉行婚禮，是推升2022年下半年與2023年上半年結婚人數的因素。

這名官員在記者會中說：「然而，在2023年下半年，結婚人數比前一年少，這顯示因COVID-19延後結婚的情侶現在大多已完成婚事。」

韓國2023年結婚人數的增幅也遠低於鄰國中國。中國去年結婚人數增加12.4%，主因有更多在疫情期間延後婚禮的情侶結為連理。

大多數韓國人表示，居住成本高昂是阻撓他們結婚的最大障礙。聯合新聞通訊社報導，最近對500名19到23歲韓國人進行的民調顯示，50.4%受訪者沒有結婚或生育計畫。

此外，韓國生育率已是全球最低，2023年數據繼續大幅下滑，因為婦女擔憂職場升遷受到影響，養育小孩的成本也導致婦女延後生育或決定不生小孩。

韓國政府已鄭重宣告將實施「非常措施」，解決生育率低迷不振的問題。在4月國會選舉登場前，各大政黨承諾將向年輕人提供社會住宅，並提供條件更寬鬆的貸款。

與此同時，韓國人與外國人結婚的比率連續第2年顯著攀升，成長18.3%來到1萬9717對。

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