日本再傳麻疹！20多歲男「就醫2次」才確診　足跡曝遍及東京

▲男子發燒後，還曾到新宿的餐廳用餐。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本東京再傳麻疹個案！一名20多歲男子10日出現發燒症狀後前往醫院，但是卻沒有被診斷出感染麻疹，隨後數日分別前往東京多間餐廳用餐，直到再度就診，才確診麻疹。而這也是東京都今年第4例確診案例。

根據《日本新聞網》報導，東京都政府19日宣布，有一名20多歲男子確診麻疹。該名男子10日出現發燒症狀，因此前往醫院就醫，但是醫師並未診斷出他感染麻疹。直到後來男子出現皮疹的症狀，再度前往醫院，18日才確定感染麻疹。

男子目前狀況穩定，在家中隔離療養，並持續康復中。雖然目前尚無法判定男子的感染來源，但是東京都政府也公開了他的歷史足跡。男子2月下旬從東南亞搭機返回日本，3月10日曾在新宿區的餐廳用餐，同月12日則前往千代田區的一間速食店。

東京都政府也補充道，3月有一名曾到訪東京的大阪20多歲女性確診，還有另有一名住在東京、不到5歲的男童確診，不過該名20多歲男子的感染途徑與以上2人皆不相同。

這起案例也成為東京都2024年以來第4例痲疹感染案例。

另一方面，日本人氣樂團「BUMP OF CHICKEN」的經紀公司宣布，有一名觀眾6日在大阪城展演廳觀賞完BUMP OF CHICKEN的演唱會後，確診麻疹，因此也呼籲當天有參加演唱會的觀眾，如果出現發燒、皮疹等症狀，務必主動就醫。