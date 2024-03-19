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普丁連任成功並非高枕無憂　須面對5大挑戰

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在總統大選中取得壓倒性勝利，再度贏得6年任期。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁再度贏得6年任期。（圖／路透，下同）

文／中央社

俄羅斯現任總統普丁（Vladimir Putin）在缺乏激烈競爭的大選中取得壓倒性勝利，再度贏得6年任期。不過，路透社報導，普丁未來須面對5項重要挑戰。

● 俄烏戰爭：現在是否擴大戰爭及何時停止戰爭。

俄羅斯現在控制烏克蘭約1/5領土，自2022年稍晚以來幾乎未曾變動。普丁對占領烏克蘭領土雖未訂出明確目標，但普丁盟友麥維德夫（Dmitry Medvedev）上月表示，俄國的目標是併吞更多烏克蘭領土，包括敖德薩（Odesa），最後是烏國首都基輔（Kyiv）。

普丁大可讓戰爭持續下去，他估計時間站在自己這一邊，同時等待美國11月大選結果出爐。俄國上月占領烏克蘭東部城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka），是9個月以來首次大有斬獲。普丁表示將進一步推進戰線。

烏克蘭的彈藥正日益減少，而美國一項大規模援助計畫在國會卡關。再者，西方國家出現意見不合且決心動搖的跡象，使俄羅斯大受激勵。

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在總統大選中取得壓倒性勝利，再度贏得6年任期。（圖／路透）

● 貿易和能源：調整貿易路線以避開西方國家制裁。

西方國家的制裁和北溪（Nord Stream）天然氣管線爆炸，使俄國痛失獲利豐厚的多數歐洲能源市場。

俄國在以下3項主要計畫的進展，將是衡量該國貿易路線轉向東邊能否成功的指標。首先，在土耳其興建新的天然氣中心，使俄國能調整天然氣的出口路線。其次，利用新天然氣管線「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2），借道蒙古向中國運送每年500億立方公尺的天然氣。

最後，俄國可利用北極海融冰擴張北方海路（Northern Sea Route），將靠近挪威的邊境城市莫曼斯克（Murmansk），與阿拉斯加附近的白令海峽（Bering Strait）連接起來。

● 核子武器：與美國設立新的安全架構，或者進入新的軍備競賽。

限制美、俄可部署戰略核彈頭數量的新戰略武器裁減條約（New START），預計2026年2月到期。協議失效後，雙方可能不受限制地擴充軍火庫。

普丁說，俄國須把國防支出的回報提升到最大，避免美國在軍備競賽中使俄國「筋疲力盡」，像之前美國在冷戰期間耗盡蘇聯（Soviet Union）的元氣一樣。

普丁說，俄羅斯正持續研發「幾種新的武器系統」，但對美國聲稱他計劃在太空部署核武一說予以駁斥。

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在總統大選中取得壓倒性勝利，再度贏得6年任期。（圖／路透）

● 國內經濟：通膨、勞工短缺及人口問題

受軍事領域的生產大增帶動，俄羅斯1月經濟年增率達4.6%，但該國面臨勞動力短缺和生產力低落的問題。俄國的國防與安全支出占總預算約40%，變相壓縮教育和衛生等其他領域的預算。

俄國短期內的第一要務是壓低7.6%的通膨率，並減少預算壓力。普丁暗示，這意味對企業和有錢人提高稅賦。

此外，希望透過家庭支持措施提高國民預期壽命及出生率，但難以扭轉俄國人口下滑的長期趨勢。

● 菁英階層：為高齡化執政團隊注入新血

普丁現年71歲，做完下個6年任期將是77歲，但還是比美國總統拜登數年前宣誓就職時年輕。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長波特尼科夫（Alexander Bortnikov），和國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev），現年都是72歲。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）預計在本周滿74歲。他們都比普丁年長。

普丁長期以來表現出不願改組執政團隊的態度，有異議人士指責他看重忠誠度更勝能力。

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在總統大選中取得壓倒性勝利，再度贏得6年任期。（圖／路透）

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