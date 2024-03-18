反普丁！俄選民「丟汽油彈」火燒投票所　顏料倒入票匭全毀了





記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁再度連任，儘管選舉結果早已篤定，不少民眾仍在投票期間做出「反普丁」的違抗行為，包括在投票所縱火、扔擲汽油彈，甚至將染料倒入票匭等。已故反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）盟友也號召人民響應「午」逆普丁（Noon against Putin）行動，呼籲人們一致選在17日中午投票，作為象徵性示威。

衛報、天空新聞等外媒報導，俄羅斯大選15至17日投票期間，各地投票所零星傳出「反普丁」的違抗事件，導致至少80人被捕，可能面臨最高5年有期徒刑。

▼在莫斯科的投票所，有人往票匭倒入顏料，有人在投票所縱火。（圖／路透）





中央選舉委員會證實，全俄29個投票所出現企圖破壞投票的行為，20位民眾試圖把不明液體倒入票匭、8個投票所發生企圖縱火事件、1個投票所遭投擲煙霧彈，聖彼得堡及遙遠的烏拉地區（Urals）也有選民試圖用汽油彈摧毀投票箱。主席潘菲洛瓦（Ella Pamfilova）形容示威者是「人渣」，「這些都是背離我國的叛徒所使用的手段。」

▼另一個投票所內，汽油彈引發熊熊火勢。（圖／翻攝X）





納瓦尼盟友發起「午」逆普丁行動後，各地投票所17日中午果然出現長長人龍，但目前尚不清楚究竟有多少人參與響應。這是納瓦尼生前也支持的策略，在這個言論自由一再受到箝制的國家，也是更安全的示威方式。

俄羅斯海外公民也紛紛前往大使館投票，塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）的大使館發生示威，納瓦尼遺孀尤莉亞（Yulia Navalnaya）現身駐柏林大使館時，也受到群眾的熱烈支持與歡呼。

▼納瓦尼遺孀17日前往俄羅斯駐柏林大使館投票，俄國各地民眾也響應「午」逆普丁行動。（圖／路透）



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