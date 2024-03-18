以色列突襲加薩希法醫院！聲稱擊中哈瑪斯領袖　大樓起火多人傷亡

▲ 希法醫院室加薩北部少數仍部分運作的醫療機構之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列國防軍（IDF）18日凌晨突襲加薩北部希法醫院（Al Shifa Hospital），聲稱對哈瑪斯高級領袖實施精準打擊。但巴勒斯坦衛生當局表示，這起行動造成一棟外科大樓起火及多人傷亡，病患根本無法脫逃。哈瑪斯指控，以軍在院內開火已構成戰爭罪。

綜合CNN及《路透》，以色列軍方聲稱，情報指出有數名哈瑪斯高級領袖利用希法醫院進行恐怖活動，因此實施一項精準行動，在他們進入院區時開火，「以實彈射擊且確認擊中」，更稱「我們的部隊將繼續在院區行動」。

希法醫院戰前是加薩走廊最大醫院，如今是北部僅存仍在運作的醫療機構之一，且收容數百名流離失所的平民。住在約1公里外的32歲男子阿里（Mohammad Ali）受訪透露，「我們突然開始聽到爆炸聲，有好幾聲，很快就有坦克滾滾而來，從西邊開往希法，然後槍聲和爆炸聲愈來愈大。」

哈瑪斯控制的加薩衛生部指控，醫院大樓入口處發生火災，導致尋求庇護的婦孺呼吸困難，且通訊中斷，人們受困其中一棟建築的手術室及急診室內，「有人員傷亡，有人死亡也有人受傷」，由於火勢太強，加上救援人員因以軍砲火無法靠近窗戶，「不可能救出任何人」。

現場一名醫師穆罕默德（Abdullah Mohammed）發文說明，外科大樓裡滿是病患，卻遭以軍導彈擊中4次，「這棟建築有所有科別的手術室，每個人都經歷重大手術，無法離開這裡。」

加薩政府發聲譴責，以軍動用戰車、無人機等武器，攻擊希法醫院多棟建築，更在院內開火，已經構成戰爭罪。