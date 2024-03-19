加薩希法醫院激戰！以軍猛轟「擊斃20名哈瑪斯」　平民陷危WHO關切

▲ 希法醫院去年也曾遭以軍突襲，周圍煙硝四起。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列國防軍（IDF）18日清晨突襲加薩北部具重要戰略意義的希法醫院（Al Shifa Hospital），取得控制權後與哈瑪斯爆發激戰，聲稱擊斃高級領袖在內等20名武裝份子。但院內仍有病患，附近還有數千名尋求庇護的平民，令世界衛生組織（WHO）憂心。

根據《衛報》，以色列軍方官員聲稱，情報顯示哈瑪斯高級恐怖分子將加薩最大的希法醫院當成指揮中心，因此於18日實施打擊恐怖主義的精準行動，已擊斃20名武裝分子，包括哈瑪斯內部安全行動指揮部負責人馬布胡（Faiq Mabhouh），並拘留至少80人，過程中有一名以軍士兵陣亡。

目前醫院周圍仍上演激戰，目擊者稱附近發生多起空襲與激烈交火。但此前加薩北部的戰亂已迫使數千名巴勒斯坦人逃往希法醫院尋求庇護，住在臨時帳篷裡。哈瑪斯指控，以軍直接襲擊醫院建築，毫不在乎院內的病患、醫護人員及流離失所的平民，已經犯下戰爭罪。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也表示關切，稱18日的激戰「危及衛生工作者、病患及平民，我們非常關心希法醫院的情況，醫院絕對不該成為戰場。」

《衛報》分析，以色列去年11月突襲希法醫院，引發國際社會廣泛譴責，如今卻再度發動攻勢，突顯以色列「殲滅哈瑪斯」的目標面臨困難，今年2月以來重新回到一些去年已將哈瑪斯剷除的地區作戰，近幾周雖攻勢放緩，但死亡人數持續上升。據加薩衛生部數據，以軍行動已造成加薩至少3萬1645人死亡，其中多數是婦女及兒童。