加薩110萬人「災難性缺糧」　北部估5月爆饑荒！恐釀大規模死亡

▲ 加薩半數人口正處於災難性饑餓狀態。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球饑餓監測機構18日警告，加薩走廊半數人口正遭受「災難性」糧食短缺，部分地區缺糧程度已超越「饑荒」水準，若不立即停火並運送糧食到因戰亂被孤立的地區，大規模死亡的危機迫在眉睫。

綜合《路透》及《法新社》，「糧食安全階段綜合分類」（IPC）團隊發布評估報告指出，加薩110萬人陷入災難性饑餓狀態，約占整體人口的一半，而其中約30萬人面臨饑荒（famine）規模的死亡率。

加薩北部情勢尤其嚴峻，IPC預估將在3月中旬至5月間爆發饑荒。當地目前已有高達70%人口陷入最嚴重糧食短缺，相當於20%饑荒門檻的3倍以上。

該團隊尚無足夠的死亡率數據宣告加薩已滿足饑荒條件，但預估很快就會達到標準，也就是每天每1萬人中有2人死於飢餓、營養不良和疾病。哈瑪斯統治的加薩衛生部則稱，截至目前已有27名兒童及3名成人死於營養不良。

IPC呼籲，「防止饑荒所需的行動包括立即做出停火的政治決定，並立即大幅增加對加薩全體人民的人道主義救援及商業准入。」聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）直言，這份報告令人震驚，認為以色列必須完全開放人道救援進入加薩所有地區。

以哈去年10月開戰以來，加薩饑荒危機引發西方盟國對以色列最猛烈批評。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在比利時布魯塞爾的加薩援助會議上指出，「加薩不再處於饑荒邊緣，而是正處於饑荒狀態。饑餓被當成戰爭武器，以色列正引發饑荒。」

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）對此回應，波瑞爾應停止攻擊以色列，並承認以色列對哈瑪斯罪行擁有自衛權，且聲稱他們允許以陸海空管道向加薩提供任何人道援助，但指控哈瑪斯將觸角伸進聯合國援助機構。